Estudiante de la UAP representará a México en Francia

Puebla

“La educación es el camino para arreglar y tratar de mejorar muchas de las problemáticas que existen no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Los valores que nos enseñan en la familia, desde muy pequeños, son parte de la educación y las experiencias que tenemos en la escuela, con maestros y compañeros, contribuyen a nuestra formación como profesionistas y seres humanos”.

Así se expresa Jesús Ernesto Jiménez Barrales, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UAP, quien es uno de los dos jóvenes que representará a México en el Programa LabCitoyen 2018, que tendrá lugar del 1 al 9 de junio próximo, en París, Francia, donde intercambiará ideas, opiniones y experiencias sobre la temática de este programa “Educación y los Derechos Humanos”, con jóvenes de más de 50 países.

Para ser seleccionado, el estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, tuvo que pasar por una serie de filtros, todos en francés. La primera fase consistió en escribir un ensayo acerca de la educación y los derechos humanos, cómo se involucra día a día con este tema y cómo se podrían generar soluciones a diferentes problemáticas sobre el mismo.

De los 40 participantes que enviaron trabajos, 12 fueron los que pasaron a la siguiente etapa, que tuvo lugar en la Ciudad de México, en la cual los jóvenes se enfrentaron en una ronda de debates sobre diferentes temas. “Al azar se elegía la temática y la postura que tenías que tomar, a favor o en contra. La idea era proporcionar los argumentos necesarios para defender esa postura y salir victorioso”, comentó.

Solo seis pasaron a la otra fase y a la final dos oradores, quienes fueron los seleccionados para representar a nuestro país en la Ciudad de la Luz. El universitario expresó que dichas pruebas fueron todo un reto, ya que dada su formación como ingeniero no estaba muy familiarizado con las temáticas del programa; sin embargo, tiene facilidad para el idioma porque en años anteriores había tomado cursos en la UAP y además en 2016 realizó una estancia en Francia como parte del programa Mexfitec.

TE RECOMENDAMOS: Universiada del Conocimiento UAP fomenta el trabajo en equipo.

Las pruebas para ser aceptado en este programa fueron organizadas por el Instituto Francés de América Latina, así como por la Embajada de Francia en México. Los debates fueron evaluados por un jurado conformado por representantes de diferentes organismos relacionados con el fomento de este idioma.

“Gracias a esta experiencia me di cuenta que una persona también puede desarrollarse en ámbitos que sean distintos al de su carrera y que es posible buscar otras cosas en las que seamos buenos y si uno no lo intenta no sabrá hasta dónde puede llegar”, expresó.

Jesús dio a conocer que a él le gusta debatir; no para convencer a los demás sobre lo que piensa, sino por pasión, compartir ideas y conocer las opiniones de otros.

“Durante la estancia utilizaremos el francés como un medio para proponer puntos de vista, compartir distintas realidades y llegar a acuerdos, sensibilizar a las personas que participan en el programa y a aquellas que están a nuestro alrededor”, refirió.

El estudiante dice estar muy emocionado con esta oportunidad, por lo que se siente comprometido para prepararse aún más y profundizar sobre los derechos humanos y la educación.

“Estoy muy orgulloso de representar a México en este programa y voy a dar mi mejor esfuerzo para demostrar que somos un país con esperanza, con visión, con futuro y que tiene una perspectiva correcta de lo que sucede en el panorama internacional”.

Agregó que si bien vivimos en una nación con “un alma grande y solidaria”, es importante no olvidar valores, los cuales se representan en la formación cívica de las personas, y se muestran en pequeñas acciones como no tirar basura en las calles y respetar los semáforos, por ejemplo.

El Programa LabCitoyen 2018 “Educación y los Derechos Humanos” es una iniciativa que reúne el talento y la experiencia de los jóvenes, para interactuar en un espacio de discusión, en el que se abordan problemáticas y soluciones a diversas problemáticas de la actualidad.









ARP