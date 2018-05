Participar solos incrementará la votación del Partido Verde: dirigente

Puebla

El dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente Salas sostuvo que respetó la decisión de la dirección estatal para contener con perfiles ciudadanos y desmarcarse del Partido Revolucionario Institucional, situación que no le restará votos en la elección.



Carlos Puente Salas afirmó que sin la participación en coalición, se espera incrementar la votación porque los ciudadanos elegirán el proyecto del propio del Partido Verde.



En conferencia de medios, el dirigente nacional sostuvo que el Partido Verde no es comparsa de ninguna otra fuerza política y no tiene acuerdos, ya que se dio el respaldo total a los candidatos en el estado.



Asimismo, dio a conocer que después del debate se realizará una reunión de la estructura de Puebla con el candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade.





ARP