Barbosa pone en duda su participación en encuentro de candidatos

Puebla

Tras la cancelación de la mayoría de los candidatos para acudir al encuentro con la iniciativa privada, Miguel Barbosa Huerta señaló que hasta el momento sigue en pie su asistencia, pero evaluará con su equipo si se presenta o no el próximo lunes únicamente con Enrique Doger.

En entrevista, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” expuso que los organizadores, deben fijar una postura sobre el desistimiento del resto de los abanderados para exponer sus propuestas, e incluso diferir la fecha del encuentro con base en los argumentos que presente cada uno para no asistir.

“Sigue en pie mi asistencia pero quiero ver la posición de los organizadores, quiero escuchar, quiero hoy mismo verla, que se expresen, primero el Panal, después el Verde y después la señora Martha Erika, así que puede diferir incluso el encuentro, si las fechas no le permitieron”, aseveró.

Miguel Barbosa manifestó que la cancelación de los candidatos al encuentro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consorcio Universitario y el Consejo Ciudadano de Seguridad, pudo deberse a una “treta” para dejarlo solo a debatir con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Doger.

Por separado, el candidato a la gubernatura del Partido Verde, Michel Chaín Carrillo señaló que si bien tuvo que cancelar su participación en el encuentro que organiza la iniciativa privada, se reunirá permanentemente con estas organizaciones en lo que resta de la campaña.

“Yo me he reunido de manera cotidiana, lo hemos compartido con ustedes, me he reunido con cámaras empresariales, con ONG, con diferentes asociaciones, y es un hecho lamentable, me da mucho coraje no poder compatibilizar las dos cosas pero no por un día se rompe el compromiso que he tenido por años de trabajar con la ONG y entender que el gobierno tiene que ser apertura ciudadana”, apuntó.

El encuentro de candidatos está programado para este lunes a las 19:00 horas en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, con la participación de Miguel Barbosa y Enrique Doger.





ARP