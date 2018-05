Denuncia arquidiócesis presencia de tres sacerdotes falsos en Puebla

Puebla

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, informó que ya hizo de conocimiento a la Secretaría General de Gobierno los casos de los tres falsos sacerdotes en el estado, por lo que confió en que las autoridades tomen cartas en el asunto.



En entrevista posterior a celebrar misa en Catedral, el arzobispo hizo un llamado a los fieles para que no se dejen sorprender, ya que los sacramentos que estas personas otorgan no son oficiales porque no quedan registrados en las parroquias.



Víctor Sánchez, mencionó que en la mayoría de los casos los falsos sacerdotes operan en funerarias y panteones, por ello, exhortó a los fieles a dar aviso a la Arquidiócesis en caso de detectar alguna irregularidad.





ARP