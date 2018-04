Académico UDLAP dentro del comité editorial de revista internacional

Puebla

Manuel Francisco Suárez Barraza, director académico del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla, fue seleccionado para formar parte del consejo editorial (Editorial Advisory Board-EAB) de la revista Indexada International Journal of Quality and Service Science, revista científica de Emerald del Reino Unido.



“Después de muchos años de trabajo en el campo del quality management y la mejora continua, la editorial Emerald del Reino Unido me invitó a pertenecer al grupo del comité científico que avala los artículos académicos de la revista Indexada International Journal of Quality in Service Science”, dio a conocer en entrevista Suárez Barraza, quien además destacó que es la primera vez que un latinoamericano y un mexicano entra en el EAB editorial advise board, “logro que reconoce mi carrera de más de 15 años de haber obtenido mi doctorado”, afirmó. Cabe comentar que el comité científico de la revista está integrado en su mayoría por profesores de Europa (Suecia, Italia, Dinamarca, Reino Unido y España).



Sobre sus funciones, comentó que van a girar en torno a organizar eventos académicos, y “estaré encargado de revisar artículos especiales complejos que se necesiten”. De la revista, el académico de la UDLAP dio a conocer que ésta tiene un factor de impacto de 1.04 y está considerada como una de las mejores revistas en temas de calidad en el servicio dentro del grupo Emerald. “Como ejemplo te puedo decir que los 3 grandes gurús que crean modelos que se usan para calidad en el servicio, participan en esta publicación, como por ejemplo el Dr. Parasuraman del modelo SERVQUAL”, afirmó.













