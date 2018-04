Se manifiestan habitantes de Santiago Miahuatlán por falta de agua potable

Tehuacán, Puebla

Cerca de 600 habitantes de Santiago Miahuatlán, cerraron por más de una hora la vía de comunicación que comunica a esa población con la Carretera Federal Tehuacán-Orizaba para manifestar su inconformidad por falta de servicios de agua potable y drenaje.

Los pobladores iniciaron con el bloqueo cerca de las 10:40 horas de este domingo, colocaron tabiques y piedras para evitar el paso de vehículos que avanzaban por la vialidad federal 150, de esta forma demandaron que llegará el alcalde a dialogar con ellos porque la dotación de servicios es un pendiente que tienen desde el inicio de la administración, por eso los vecinos de unas 13 colonias hicieron presencia para mostrar su inconformidad.

La gente reclamaba que no se le había dado la atención suficiente a este tipo de problemáticas, debido a que las obras que se han hecho son pocas y tienen un avance lento que no ha reflejado un beneficio relevante para la comunidad, porque hay algunos que no cuentan con servicios de agua potable o alcantarillado.

Ante la manifestación, llegó el alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez, quien informó a las personas sobre la condición que año con año se tiene en ese acuífero, donde la falta de buenos niveles de agua en los pozos que abastecen a la población, causa que el aforo sea menor, esto se da a pesar de que la gran mayoría de los asistentes cuenta con el servicio de agua potable en sus hogares al menos una o dos veces por semana, es algo que la autoridad municipal ha buscado.

Dijo que es necesario aplicar programas de recarga de los acuíferos, debido a que los mantos subterráneos han bajado sus niveles por la época de estiaje, esperan que las lluvias lleguen pronto para hacer la recarga subterránea, así que no es una situación que quede en totalidad en manos de los gobiernos locales resolver en la totalidad, han buscado opciones y se están aplicando, reiteró.

Flores Rodríguez Abundó que en lo referente a la red de drenaje, se tiene el proyecto validado y presupuestado por 2 millones de pesos, documentación que será presentada la próxima semana para ampliar más el servicio y evitar más manifestaciones que vuelvan a obstruir las carreteras de acceso a Santiago Miahuatlán.

Después de las explicaciones que el alcalde dio a los inconformes, estos optaron por retirarse , con ello después del medio día quedó liberada la vialidad.





ARP