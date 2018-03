Van 16 los funcionarios y políticos asesinados

Puebla

De 2013 a la fecha, se cometieron 16 asesinatos contra figuras políticas en el estado de Puebla, es decir, con funcionarios que fungían el cargo de presidente municipal, ex alcalde, regidor, así como militantes de partidos y operadores políticos; sin embargo, la mayoría de los homicidios ocurrieron en los últimos dos años.

El primer asesinato reportado contra un funcionario ocurrió en 2013, ya que en abril de ese año, durante un asalto en su domicilio, fue ultimado el presidente municipal de San Salvador El Verde, José René Garrido Rocha. Luego del crimen, fue detenido uno de los implicados y a inicios de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la aprehensión de otro cómplice.

Para el mes de julio de 2013, se reportó el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y ex candidato a la alcaldía de la capital poblana, Samuel Malpica Uribe. Tras su fallecimiento, surgieron diversas líneas de investigación, sin embargo, el caso sigue sin esclarecerse y sus familiares acusaron que no haya detenidos por el homicidio.

En el contexto electoral de 2015, con la renovación de diputados federales, se registró el asesinato contra dos personajes de la política. El primer delito fue contra el regidor de Chignahuapan, José Salvador Méndez González, quien en el mes de mayo cuando se desempeñaba como coordinador de campaña del priista, Lorenzo Rivera Sosa. Para el mes de junio y durante la jornada electoral, también se registró el homicidio de Pablo García Orozco, operador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Libres.

Durante 2016, se incrementó el número de atentados contra actores de la política. El primero ocurrió cuando se reportó el homicidio del ex alcalde de Xochiltepec, Tarcisio Lorenzo Marcos, en el mes de abril. El ex edil fue ejecutado mientras viajaba en su vehículo por Izúcar de Matamoros. Mientras, en el mes de julio, fue asesinado Neftalí Hernández Mejía, ex presidente municipal de Domingo Arenas, quien recibió varios impactos de bala mediante el robo de 20 mil pesos en efectivo.

En agosto de 2016 también se presentó el homicidio de José Santamaría Zavala, quien entonces fungía como presidente municipal de Huehuetlán el Grande. De acuerdo con las autoridades ministeriales, el móvil del asesinato habría sido el robo. Cabe señalar que el edil habría sido víctima de un asalto en su domicilio en 2015.

A lo largo de 2017 se presentaron ocho de los 16 asesinatos. El primero ocurrió contra el alcalde de Tepexco, Antolín Vital Martínez, el pasado 24 de enero de 2017, cuando recibió dos impactos de bala mientras circulaba por la carretera de Atlixco-Izúcar de Matamoros. En su momento, la FGE investigó probables problemas personales de la víctima.

El 2 de febrero de 2017, el regidor de Quimixtlán, Agustín Rojas Romero, fue víctima de un ataque con armas de fuego en su vehículo afuera de su domicilio. Trascendió que los responsables del crimen dejaron en el parabrisas un mensaje donde explicaban que el homicidio se debió a la negativa del pago de “derecho de piso”.

El 9 de febrero de 2017, el regidor de Quecholac, Jorge Hernández Jiménez, fue ejecutado en el municipio de Palmar de Bravo. Su muerte se vinculó a la presencia del crimen organizado en la región.

El 31 de marzo se suscitó la muerte del ex presidente municipal de Altepexi, Delfino Alfonso Hernández, quien resultó herido con impactos por arma de fuego en un intento de asalto en el centro de Tehuacán.

El 4 de mayo perdió la vida Gudalupe González Saíno, regidora de Jopala, mientras transitaba por una carretera de la demarcación cuando fue interceptada y recibió tres impactos de bala.

Uno de los asesinatos más coyunturales fue el de Manuel Hernández Pasión, presidente municipal de Huitzilan de Serdán. El homicidio ocurrió el 10 de octubre mientras viajaba en la carretera de Xochitlán, acompañado de su escolta. A inicios de enero, la FGE detuvo a dos de los responsables. Para el 16 de enero, las autoridades también hallaron el cuerpo desmembrado de Jaime Rodríguez González, regidor de Jopala, sin embargo, se desconoce la forma en que murió.

El año 2017 cerró con la muerte de Joaquín Miranda Ponce, regidor de Chietla, quien el 9 de noviembre fue ultimado afuera de su casa mientras acompañaba a su hija a la parada del camión.

Este 2018, la primera víctima de homicidio es Aarón Varela Martínez, precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan. El aspirante recibió dos impactos de bala mientras transitaba en la comunidad de San Antonio Cacalotepec, municipio de San Andrés Cholula.





