Cinco mil personas en el sexto Encuentro Ancestral Continental

Puebla

Del 23 al 27 de mayo, se llevará a cabo el sexto Encuentro Ceremonial Ancestral Continental, en esta ocasión dedicado al Sabio Abuelo Quetzalcóatl, en el Centro de Investigación Anahuaca de Sabiduría Ancestral (Nuestras Raíces Viven), ubicado a un costado del jagüey Zoquiaqui, localizado en el kilómetro 6.5 de la carretera a Valsequillo, en San Francisco Totimehuacán, Cuetlazcuapan, Puebla.

De acuerdo con los registros, esperan la presencia de unas cinco mil personas de todo el continente, así como de Francia, España y Alemania, quienes participarán entre otras actividades en el ritual del juego de pelota, danza ceremonial, conferencias, mesas de trabajo, talleres, curaciones, exhibición de música, tianguis, exposiciones y ceremonia de temazcal.

Así lo dio a conocer el organizador del evento, Rafael García Salas, quien explicó que el objetivo es compartir conocimientos, medicina y tradiciones correspondientes a la gran sabiduría y diversidad cultural del legado ancestral.

“En este lugar habrá varias actividades y precisamente este evento está dedicado a la vida y a la muerte con una visión indígena, porque la intención de esto es precisamente retomar nuestra raíz, nuestra cultura como mexicanos, porque nos hemos dado cuenta que se está perdiendo nuestra cultura a pesar de que podemos decir y hablar mucho de que nuestra cultura está vigente, pero no, nuestra raíz se está perdiendo. Esa es una desgracia que está pasando con nosotros los mexicanos, y, bueno, eso no es nuevo, esto viene arrastrándose desde la llegada de los españoles hasta estas fechas, porque no hay quien nos enseñe, no hay quien nos explique, porque muchas veces son, a veces lo comento, que de alguna forma se llegan a encontrar en algunos archivos, bibliotecas y definitivamente en otros lugares fuera de nuestro país, pero, sin embargo, la intención de este evento es que podamos entender nuestra cultura, nuestra raíz, para que de esta manera podamos continuar”.

Indicó que por tal motivo inaugurarán las actividades con el debate “Nuestro origen y raíz ancestral frente a la modernidad”, una discusión, posición con razonamiento y sabiduría ancestral por la continuidad de nuestra raíz ancestral. La inauguración será a las 12:00 horas, del 23 de mayo.

“El maíz, el chile, la chirimía, la chía, el amaranto, eso es nuestro, son nuestras raíces, es nuestra identidad, que después se fue complementando con otras frutas, como el plátano, las naranjas, otros alimentos, que no son nuestros, sino un legado de otras culturas”.

Recordó que previo a la llegada de los españoles a la actual América, los antiguos moradores le llamaban al continente Cem Anáhuac; cuyo significado es “La tierra rodeada de las grandes aguas”.

“Ellos llegaron y destruyeron nuestro legado, los libros de nuestra sabiduría, que ellos después dijeron que eran los códices, pero no, y con ello se perdió el origen de muchas cosas, entre ellas el origen del temazcal”.

Expresó que la invitación para el Encuentro Ceremonial es principalmente a todos los temazcaleros, hombres y mujeres de ceremonia, danza, música, artesanos y sanadores del mundo.

“Por eso, durante esos días habrá curanderos, curaciones y comidas hechas con ingredientes ancestrales”.

Aprovechó para enseñar el caracol, “que es el símbolo del Abuelo Quetzalcoátl y precisamente en este lugar, que está, donde se va a llevar esta reunión ceremonial, está dedicado a él. Este es el símbolo de él y vamos a tocar el caracol para que de esta forma sea señal de agradecimiento a los abuelos de estas tierras y agradecer de una forma por estar aquí”.

Informó que durante esos días el maestro Chicome Mazatk proveniente del Estado de México, impartirá el taller “Aprendamos a tocar instrumentos del Anáhuac”.

“Conocerán los sonidos sagrados que se realizan con instrumentos como cuencos de cristal, flautas de barro, flautas de carrizo, la ocarina, el sonido del caracol (…) en fin toda la sabiduría heredada por nuestros abuelos ancestrales en todo el continente”.

De igual forma, comentó que harán un ritual para pedir permiso a la tierra, al viento, al agua, al fuego, “a lo que nos da vida. Es una ceremonia ancestral de agradecimiento a la naturaleza por todo lo que nos brinda. Aquí se estará preparando y se realizará la ceremonia al fuego para el temazcal”.

Resaltó que el evento es totalmente gratuito y accesible. “Sólo se pide a los participantes la solidaridad y apoyar de manera voluntaria con algunos insumos necesarios para la recepción y el desarrollo del encuentro de temazcaleros. Se les pide traer ocho kilos de semillas y frutos, agua purificada, verduras, eucalipto y copal”.

Aclaró que el lugar cuenta con área para acampar, cocina, baños ecológicos, lugar para fogata, círculo de danza, temazcal, altares para ofrenda, ambiente ecológico y un juego de pelota, “con las medidas y la orientación similar a las que desarrollaron nuestros ancestros”.

Respecto a la ceremonia al temazcal, informó que la palabra proviene del náhuatl temazcalli, que se define como “La casa de las piedras calientes” o la “casa donde se suda”, de temaz, “sudor”, y calli, “casa”.

Explicó que el temazcal es un baño de vapor empleado en la medicina tradicional y la cotidianidad de los pueblos del centro de México.

Añadió que estos baños, han sido usados por diversas culturas indígenas de Mesoamérica y Norteamérica con propósitos medicinales de desintoxicación por sudoración por las infusiones de hierbas.

Mencionó que en el centro de investigación sede del Encuentro Ceremonial hay seis temazcales, “uno de ellos, tal vez el único en el mundo, de barro completamente (…) en él, la gente se sumerge y si tiene algún golpe, algún dolor muscular o alguna hinchazón se le quita, le desaparece la molestia. Sin mencionar los beneficios que recibe la piel”.

Sobresalió que en esta ocasión “unos hermanos del norte, trajeron un teepee, una tienda cónica, originalmente hecha de pieles de animales como el bisonte, y palos de madera, donde también se practicará el temazcal. Ellos le llaman ‘La Casa de Sudar’”.

Señaló que la práctica del temazcal también la realizaban los pieles rojas, “como los Soiux y los Dakotas, que es factible que también nos acompañen”.

Comentó que según la tradición ancestral, el temazcal es el vientre de la madre Tierra, la representación simbólica de su cuerpo y espíritu, que contribuye a la salud física, mental y espiritual.

Marcó que las personas que hacen posible el ritual son básicamente dos: el corredor del temazcal y quien atiende el fuego.

Abundó que el ritual dura en promedio dos horas. Sin embargo, destacó que cuando hay personas que van por primera vez el vapor no es tan intenso, ya que se busca que la primera experiencia sea satisfactoria.

Dijo que los beneficios del temazcal son numerosos, pero los más significativos son: encontrarse con uno mismo, deshacerse de cargas emocionales y liberarse de enfermedades y de toxinas del cuerpo.

“El trabajo del temazcalero es que se haga con amor y con respeto, siempre con el espíritu de servir al otro”.

Expuso que las vestimentas en las mujeres pueden ser traje de baño o pantalón corto y playera cómoda, y hombres con short y playera.

Respecto al encuentro, recordó que se desarrolla cada cuatro años y que en la edición anterior tuvieron un registro de cuatro mil participantes.

“Aunque viene mucha gente entre evento y evento, quienes quieren aprender y conocer todo lo concerniente a este ritual, principalmente franceses, a quienes con gusto les enseñó y algunos se han quedado hasta por cuatro años, pero les cuestionó el por qué quieren aprender esto y no algo correspondiente a sus raíces y ellos me responden que es porque ya se perdieron sus raíces y quieren aplicar esto en su país para reencontrarse con su pasado”.

Finalmente, dio a conocer que los interesados pueden solicitar más información del Encuentro Ceremonial Continental a los teléfonos 01 52 222 311 01 26 y 045 222 458 06 82 con Rafael García Salas o al e-mail raícescpumexico@gmail.com o en el Facebook: Iztlitecutli Tekpatl.