Priistas llaman a la unidad y aceptar con madurez la designación de aspirantes

Tlaxcala

Las decisiones tomadas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la asignación de precandidatos al Congreso de la Unión, dejaron a un lado a prospectos que pudieron garantizar el triunfo del tricolor, informó el ex aspirante a diputado federal por el distrito 02 con cabecera el Tlaxcala, Pablo Flores Galicia.

En una reunión celebrada con los principales cuadros del PRI al sur de la entidad, llamó a sus simpatizantes a la unidad y aceptar las nominaciones de quienes abanderarán al partido en los comicios federales del 1 de julio.

Informó a sus agremiados que cumplió con lo establecido en la convocatoria para manifestar su interés de contender a una curul federal, sin embargo le fue notificado que el partido había avalado la postulación de Blanca Águila Lima por equidad de género.

Flores Galicia, adelantó que al ser una persona de convicción y madurez política se mantendrá en la línea priista y continuará con su gira de trabajo en los 14 municipios que comprenden el distrito, para agradecer el respaldo que habían comprometido sus allegados.

En su discurso informó que de ser nominado y ganar la contienda se enfocaría a trabajar en el impulso a mejorar las condiciones del Tratado del Libre Comercio (TLC) desde el Congreso Nacional.

“Tengo experiencia en el comercio, soy una persona que no dependo de un suelto, afortunadamente soy una persona emprendedora y trabajadora, eso me ha permitido demostrarle a la gente que la política no la he buscado para encontrar un trabajo, yo quería representar a los Tlaxcaltecas e impulsar acciones a favor del Tratado del Libre Comercio porque ese es mi ramo, en eso tengo experiencia”, subrayó.

A pregunta expresa sobre sus proyectos de trabajo políticos una vez que no fue contemplado en las candidaturas priistas, señaló que seguirá firme en el partido, sin embargo advirtió que si es llamado por el tricolor para sumarse lo hará y sino se mantendrá en la línea.

“Agradezco a todos porque desde que levanté la mano para informar sobre mi interés de participar, muchos cuadros políticos de peso se sumaron, esta reunión es para agradecerles ese apoyo y llamarlos a la unidad, no pasa nada, no quiero que nos desanimemos, si nos llaman a sumarnos, nos vamos a sumar, pero sino hay que mantenernos”, sostuvo.





ARP