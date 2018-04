Dejan fuera de circulación a mototaxis de Cuautlancingo

Puebla

El departamento de vialidad del municipio de Cuautlancingo, realizó un operativo conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla (SIT), para detectar el tránsito de mototaxis en el municipio y sus juntas auxiliares.

Taxistas del municipio regulares, pidieron el apoyo a vialidad de Cuautlancingo, así como del estado por lo que, se realizó el operativo en el que se encontraron tres mototaxistas que provenían del municipio de Coronango y que realizaban viajes para Cuautlancingo.

El departamento de Vialidad del municipio, tenía conocimiento de algunas unidades provenientes del municipio de Coronango y que estaban trabajando en el municipio de Cuautlancingo, por lo que se recibieron llamadas denunciando tal hecho.

Se seguirán haciendo operativos sorpresa dirigidos a este tipo de vehículos.

Autoridades, invitan a la ciudadanía a no utilizarlos, pues si bien son baratos y rápidos, son inseguros, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no poner en riesgo su vida, además de que ya no cuentan con un permiso para circular.





ARP