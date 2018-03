Comuna sin interés por promover el turismo: Canaco

Puebla

La cancelación de los festivales de la ciudad así como la falta de difusión de actividades de corte cultural que años atrás se programaban, ha causado que el turismo se vea en riesgo, porque la autoridad municipal ha mostrado nulo interés por invertir en ese tipo de actividades que atraen derrama económica para el municipio, expresó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Manuel Domínguez Ramírez.

El área de turismo municipal en estos momentos no existe, no hay promoción anticipada del Festival de la Ciudad que llegó a tener carácter internacional y del cual hoy no hay cartelera, como tampoco hay invitación para los artistas locales, nada que motive a los visitantes acudir a este municipio, como se tenía en anterioridad cuando embajadas y otras representaciones internacionales acudían al Festival Internacional de la Ciudad en la primera quincena de este mes, de eso ya nada queda.

Dijo, el turismo es como los pájaros en un alambre, van llegando de uno en uno hasta que se ven muchos, pero cuando pasa algo que altera y los espanta, se van volando de inmediato. Este proceso de atracción puede tardar varios años y el ahuyentarlo con un solo día se obtiene ese resultado negativo, dijo.

Al no haber continuado con el festival de la Matanza, y darle el realce al Festival Internacional de Tehuacán, por la conmemoración del título de ciudad en 1660, ante la Corona Española, este tipo de situaciones han causado que se tenga una pérdida de la identidad como destino turístico al interior del país, donde la tranquilidad es uno de los factores que llama la atención de los turistas, sin embargo es algo que la autoridad municipal no ha puesto interés.

Actualmente la promoción de la ciudad y la mayor cantidad de visitantes que se tienen son por parte de las universidades, donde se puede considerar que hay un universo que no se ha detonado para la atracción de gente al hacer eventos de diferente índole, lo cual permite promocionar también a Tehuacán.

En esta ciudad se han recibido un gran número de eventos donde se ha visto que generan una derrama económica relevante, ahora al contar con un museo de importancia internacional y otros lugares turísticos, se puede considerar como atractivos para mostrar en próximas visitas o invitarlos a venir nuevamente a la ciudad y municipios de la región, pero el ayuntamiento está totalmente ajeno a realizar este trabajo que le corresponde.

ARP