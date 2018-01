Porque me dijeron que no, estoy en la música: Yanik

Puebla

Yanik guitarrista, Bagatela, baterista, Zombi Six, bajista y Faraón, cantante, integran el grupo de heavy metal Beast Ligth que este sábado 20 ofreció un concierto en el Teatro de la Ciudad.

El guitarrista narró que banda inició hace cerca de nueve años con su hermano y un primo: “Yo inicié porque me dijeron no debía tocar en un escenario, ‘no la vas a rifar’, dijeron; despreciaron mi proyecto; por ese motivo, y el de mostrarle a la gente que sí se puede, que si deseas algo sí se puede hacer, armé esta banda. Después de mostrarle a esas personas lo que podía, me puse otras metas: hacer música propia, sacar discos, videos, hacer giras”.

El bajista Zombi Six explicó por su parte que el grupo ha visto desfilar a, por lo menos diez músicos, y si él ha permanecido en la alineación es porque, a pesar de tocar con “cuatro o cinco bandas más” es porque comparte los objetivos del guitarrista respecto a crear música propia, grabarla y tocarla en vivo: “Se necesita gente que en verdad lo quiera hacer. Y si lo encuentras, no lo sueltas”.

anto del bajista como el guitarrista, aceptaron que son “de trato difícil”, por sus exigencias como músicos y por las metas que se han planeado y van a cumplir: un disco de larga duración y uno de cuatro canciones, con la promoción del sencillo de la segunda producción “Metal warriors”.

El baterista Bagatela comentó que, como estudiante que es, a pesar de haber estado en dos grupos, fue Beast Ligth el que le ofreció “más garantías” pues no sólo lo llamaron para “palomear”, sino también para grabar y hacer una vida musical “más en serio”.

Aceptaron que el heavy metal de su agrupación es “muy tradicional” porque desde los acordes y las ráfagas de la guitarra son más melódicos “más al estilo de los ochenta” y aunque no mencionaron a esos grupos, más cercanos a Judas Priest o Scorpions: lo que sí indicaron es que están alejados de formas posteriores de esa corriente, como el death o el trash metal.

Finalmente, detallaron que, a pesar que están en las redes sociales y en las nuevas formas de distribución de música a través de medios digitales, la gente que los sigue los reconoce, sobre todo por sus espectáculos en vivo.





