La música de Queen llega al auditorio del CCU

Puebla

El próximo domingo 13 de mayo, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU), se llevará a cabo el concierto Queen Sinfónico, con la participación del cantante canadiense Marc Martel, el Quinteto Britania, el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica de la UAP, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra.

El programa reunirá a 180 artistas en escena, quienes interpretarán las canciones emblemáticas de la agrupación británica con las características de sus conciertos, como el uso de coros de una gran riqueza polifónica, así como la mezcla de bajos, percusiones y guitarras en una versión orquestal.

En rueda de prensa, Luz María Novoa Flandes, directora del CCU, acompañada de José Antonio de la Rosa, subdirector Artístico de ese complejo, y Gonzalo Bojalil Leyva, director de Fundación UAP, informó que este concierto será a beneficio de las actividades que realiza esta asociación.

De esta manera, el público disfrutará de un programa de 20 canciones emblemáticas, entre las que destacan A kind of magic, Save me, We will rock you, Somebody to love, Bohemian rhapsody, Don't stop me now y We are the champions, bajo la dirección de Alfredo Ibarra, quien ha sido director huésped de la Orquesta Filarmónica de Ingolstadt, en Alemania, y director artístico de diversas orquestas del país, como la de Michoacán, de la Universidad Juárez en Durango, la Escuela Superior de Música, del Teatro de Aguascalientes y del Instituto Politécnico Nacional.

Por su parte, Marc Martel, originario de Montreal, Canadá, se dio a conocer tras grabar un video interpretando Somebody to Love. Al participar en una audición, fue seleccionado por Bryan May y Roger Taylor, integrantes originales de Queen, para participar en la gira The Queen Extravaganza, destacando el parecido de su voz a la de Freddy Mercury.

ARP