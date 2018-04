Poblana frena en seco su carrera como piloto

Puebla

Pese a contar con ya con un sitio en la Fórmula 3 Británica y liderar el Campeonato Nacional de Fórmula 4, la piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, decidió poner un alto indefinido a su carrera como profesional, tras considerar que el circuito en México no es ético, ni leal, aunado al accidente que semanas atrás protagonizó en Bélgica y que a ella causó lesiones en la región cervical.

"Me voy a retirar de la Fórmula 4 mexicana, a pesar de que esté peleando el campeonato, estoy muy triste por abandonar así la competencia, en especial porque mucha gente me apoyó, siempre estuvo detrás de mí, siempre tuve el apoyo de todos los medios, mis fans, mi familia, sin embargo para nosotros es muy importante la salud, es primero, estaba por debutar en Fórmula 3 Británica, pero en una sesión de entrenamiento tuve un accidente muy fuerte, perdí el control del vehículo, choqué con el muro de contención, gracias a Dios sólo tuve un esguince cervical, pero eso también nos deja fuera de competencia por muchos meses".

En conferencia de prensa, Mohnhaupt precisó que una de las razones de peso que a ella llevan a tomar la determinación de cortar por lo sano con la Fórmula 4 en México, es por las irregularidades que ella notó con la inclusión de un corredor con antecedentes de doping, que aunado al trato preferencial que se les da a los hombres, la hizo perder el interés por seguir en la contienda.

"Otra de las razones por la que quiero retirarme es porque se muestran actitudes antideportivas, han dejado correr a un piloto, a pesar de que le quitaron su licencia en el extranjero por doping, para mí eso no es correcto, va contra mi ética, por eso me despido, me voy a preparar para un futuro, no sabemos lo que viene. Siempre quise enseñar que la mujer podía hacer un buen papel en el automovilismo, pero lo que está presentando no se me hace correcto".

Indicó que este no es un adiós, sino un hasta pronto, no obstante, confesó que desconoce cuánto tiempo pasará fuera de las pistas a un alto nivel, por lo que ahora dedicará sus esfuerzos, en primer lugar a su persona, así como a sus estudios, con el afán de prepararse en otro rubro fuera del deporte motor.





Responde la F4

En respuesta a lo dicho por la corredora angelopolitana, la FIA NACAM Fórmula 4 emitió un comunicado en el que dijo no tener ningún aviso oficial sobre la salida de Mohnhaupt, al tiempo que afirmó que la acusación vertida en contra de Moisés de la Vara, con relación a su problema de dopaje, únicamente aplica en el circuito de la Indy Car donde se suscitó el incidente, lo que de ninguna manera le prohíbe correr en México.









ARP