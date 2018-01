Centro Vacacional Metepec permanece cerrado

Puebla

El encargado de despacho del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Chávez Estudillo, explicó que los trabajos de reconstrucción del Centro Vacacional de Metepec, están cerrados, toda vez que las acciones que requiere no se pueden realizar por el IMSS, ya que se requieren permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Abundó que debido a que es una construcción antigua, se requieren de permisos específicos para rehabilitar el inmueble dañado por el sismo del pasado 19 de septiembre, no obstante adelantó que en breve se lanzarán las licitaciones para las obras que se requieren en dicha zona.



En entrevista, al término de la entrega de distintivo "Águila Dorada 2017", el recién nombrado encargado de despacho agregó que también se licitarán los trabajos en CIMA, para la edificación del nuevo nosocomio que suplirá al de San Alejandro, asegurando que en un plazo de 10 meses, es decir en septiembre estará funcionando al menos la primera etapa.



"En Metepec, no podemos intervenir, ya que se requiere de permisos del INAH, por lo que la zona está totalmente cerrada, no está funcionando nada", dijo al señalar no tener los datos, de cuánto asciende las pérdidas económicas, por tener cerrada las instalaciones cerca de cinco meses.





