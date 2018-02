Alonso se registra como precandidata por MC

Puebla

Con el respaldo del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, Martha Erika Alonso Hidalgo, se registró como precandidata a la gubernatura de Puebla por dicho partido que forma parte de la coalición "Puebla al Frente”. La aspirante se comprometió con la militancia naranja a trabajar de la mano, y obtener el triunfo el 1 de julio, para así convertiré en la primera mujer gobernadora de Puebla.

"Llegaremos victoriosos el 1 de julio. Agradezco la apertura y el recibimiento de la militancia y les digo no les fallaré; seré una mujer que trabajará incansablemente en beneficio de los poblanos", aseguró.

Portando una blusa de color naranja, la precandidata aprovechó para mandarle un mensaje al precandidato a la presidencia de la República por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde pidió “que deje atrás las campañas de descalificaciones (…) la gente está harta de la política de descalificaciones, propuestas señor López, es lo que la gente le interesa".

Agregó que tiene el derecho legítimo de contender por la gubernatura, pese a ser esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle, ya que es una ciudadana como cualquiera. A la par, aseguró que ha trabajado y que cada cargo obtenido es el resultado de su esfuerzo, y no un regalo.

"Tengo derecho legítimo de estar contendiendo por la gubernatura de mi estado. A mí nadie me ha regalado nada; he trabajado y estoy arriba en las encuestas muy por encima de su candidato (Barbosa), y es gracias al resultado de mi esfuerzo y no de un regalo", contestó.

La panista respondió a las acusaciones de su opositor priista, Enrique Doger Guerrero, luego de que éste señalará que Alonso había ya rebasado los topes de campaña por su publicidad.

"No estamos haciendo nada fuera de la ley, lo que hacemos está dentro de los topes de campaña, y si no lo cree, que presente su denuncia, que se ponga a trabajar, a proponer y no a descalificar". Por su parte, el dirigente estatal de MC, Fernando Morales, expuso que Doger debe hacer la precisión con los precandidatos de Morena, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, quienes se adelantaron 15 días en colocar su publicidad, por lo que MC presentará una denuncia ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Dante Delgado se manifestó orgulloso que sea Martha Erika Alonso abandere la coalición “Puebla al Frente”, pues comentó que no sólo se hizo alianza con partidos políticos, sino que la incorporación de mujeres y hombres impulsarán un proyecto a favor del país.

Por último, lamentó que Alonso sea víctima de comentarios “misóginos”, sin embargo, los minimizó pues aseguró que la ex secretaria general del PAN “es una mujer inteligente, que representará la fuerza de las mujeres”.





ARP