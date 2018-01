Definen calendario de comparecencias de funcionarios de gobierno

Puebla

Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado definieron el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias del gobierno del estado para presentar sus resultados, acordando que el próximo martes comenzará el fiscal General del Estado, seguidos de los que integran el “eje” de seguridad, el jueves los del “eje” de oportunidades, y continuarán la siguiente semana los del eje de prosperidad, sustentabilidad y buen gobierno.







En reunión con los integrantes del gabinete, definimos el esquema para la realización de las Comparecencias ante el pleno del @CongresoPue como parte de la glosa del informe del gobernador @TonyGali. pic.twitter.com/VHjK040rl9

Carlos Martínez, presidente del Congreso del estado, explicó que el acuerdo implica comenzar con la presentación de la Fiscalía General del Estado, aunque cabe recordar que no se considera formalmente una comparecencia puesto que la institución goza de autonomía por lo que no es una dependencia por lo que incluso no se sigue el mismo protocolo para la realización del acto.

Al menos dos de los funcionarios que fueron titulares de dependencias durante 2017, el año a revisarse por los diputados, ya no llegarán a las comparecencias pues Michell Chain dejó la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) a mediados de diciembre pasado y fue designado en su lugar Jaime Oropeza, además fue sustituida Martha Vélez como titular de Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte y en su lugar se designó a Xabier Albizuri, quien ya fungía como subsecretario de la dependencia.







