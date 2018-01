Insuficientes, acciones contra inseguridad: Grasa Soler

Puebla

Creo que sí hemos avanzado, pero todavía nos falta más; creo que, en general, la percepción que tiene la gente es que no estamos muy seguros, eso es una realidad; sin embargo creo que se han emprendido acciones por parte de los gobiernos estatal y municipal para poder atacar el problema de la inseguridad, que es bastante complejo; ahí están las acciones de seguridad en los autobuses, por ejemplo, y ahora es cosa de esperar a que maduren un poco más esas acciones para que realmente podamos mejorar esa percepción negativa de seguridad en la ciudad y en el estado, aseguró en entrevista Pedro Luis Grasa Soler, vicepresidente de la Región Sur y director del Tecnológico de Monterrey en Puebla.

Comentó que “los alumnos ya no tienen la confianza de salir a otras horas, más que a las necesarias. Sin embargo, creo que en este caminar es responsabilidad de todos; hay, por ejemplo, cosas que no denunciamos y que es importante denunciar para que se vayan tomando decisiones y no quede solamente como una estadística. Creo que este proyecto de las cámaras y la integración de distintos sistemas de videovigilancia que tenemos en las instituciones es importante compartirlas, sobre todo las que dan hacia donde dan los flujos vehiculares, las banquetas, que están alrededor de las universidades, pero hay que estrechar con las universidades una mayor coordinación de nuestros propios sistemas de seguridad para que, de manera coordinada podamos compartir las informaciones que tenemos para lograr la seguridad que queremos”.

Finalmente, aceptó que las cifras de asesinatos de mujeres el año pasado en Puebla, cerca de cien, considerados por algunos como feminicidios “sí, son una realidad, y me llama mucho la atención de que ya no sólo se ha incrementado en Puebla sino en el resto del país; hay números que son contundentes y claros en relación en ese sentido, pero se han iniciado algunas acciones para combatirlas; pero es muy importante que nosotros como ciudadanos, y las chicas, las mujeres en particular se cuiden mucho, y nosotros como ciudadanos cuidar que esa seguridad se cumpla”.





ARP