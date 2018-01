IP no abusará en buscar incentivos fiscales

Puebla

El sector privado no abusará en buscar más incentivos fiscales para las empresas, aunque sí buscará resolver otros problemas como el cobro excesivo por el servicio de agua potable, expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana.





Después que el gobierno de Puebla y los representantes de la iniciativa privada acordaron la devolución de uno de los tres puntos porcentuales que actualmente se cobran por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el dirigente del organismo aclaró que éste es el único gravamen que le corresponde a la administración estatal.





Aunque este impuesto se cobra en todos los estados del país, recalcó que Puebla es el único donde se logró un esquema para devolver una parte a las empresas que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.





Incluso, refirió que el esquema de devolución fue un tema que se habló desde las pasadas campañas electorales, pues era necesario explicar a los entonces candidatos las razones de ofrecer un incentivo para atraer inversiones, por lo que reconoció al mandatario Antonio Gali Fayad por cumplir con su promesa.





“Hay que reconocer que el ISN es el único impuesto estatal con vigencia a diferencia de otros estados donde se cobran entre siete a ocho impuestos estatales, en Puebla se tiene este beneficio y me parece que tampoco queremos abusar del asunto”.





El líder del CCE remarcó que el proceso para la devolución es sencillo, pues los patrones sólo deben acreditar domicilio fiscal en Puebla, estar al corriente con el pago de este impuesto y acudir a la Secretaría de Finanzas y Administración a solicitar el reintegro.





Recordó que tras este acuerdo podrían beneficiarse al menos 26 mil empresas con domicilio en Puebla por un monto de 350 millones de pesos.





“Es un trámite de una sola vez por todo el año, no es nada complicado, estamos buscando que sea un proceso muy rápido, muy eficiente evidentemente es algo nuevo que no se había llevado a cabo no dudamos en que haya algunos inconvenientes el CCE y la SFA están en la mejor disposición de apoyarlos”.





Por último reconoció que algunas empresas padecen cobros excesivos por el servicio de agua potable, por lo que pondrán especial atención con el concesionario Agua de Puebla para aclarar el problema.





ARP