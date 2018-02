Desarrolla INAOE estudios con neuroimagen

Puebla

Felipe Orihuela Espina, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), quien se dedica a la neuroimagen, técnica que une las ciencias computacionales y la medicina y que permite conocer cómo funciona y trabaja el cerebro, está interesado en técnicas de análisis de origen estadístico y topológico con el fin de entender e interpretar los datos.

Orihuela Espina, tiene particular interés en la aplicación de estas técnicas de análisis e interpretación en neuroimágenes médicas. Sus principales temas de investigación son visión por computadora, modelado topológico y estadístico, modelado basado en la física, representación del conocimiento, neuroimágenes con particular énfasis en neuroimagen óptica funcional (fNIRS), pero también resonancia magnética y funcional y electroencefalografía, aplicaciones en neuroergonomía quirúrgica, neuro-rehabilitación y rehabilitación virtual.

En entrevista, comenta que su incursión en la neuroimagen se dio por casualidad: “Yo soy originalmente ingeniero de Hardware, y cuando llegué a Inglaterra cometí un error de traducción y traduje Ingeniería en Computación como Computer Science, pero con tan buena suerte que ello me apasionó. En ese momento me metieron en un proyecto basado en física. Ahí aprendí que no sólo tenía que saber de computación, sino también de toda la base que acompañaba aquello: Física, Química, Biología, Matemáticas, Estadística…”

Actualmente tiene un proyecto Conacyt de Ciencias Básicas que tiene que ver con la interpretación. “La interpretación desde el punto de vista matemático formal consiste en confirmar que un determinado modelo matemático es consistente con unas observaciones dadas. Desde el punto de vista más humano, la interpretación es decirle al médico lo que tienen sus datos dado el modelo matemático que escogí, pero estrictamente es que, con base en los datos de neuroimagen, podemos decir qué está pasando”.

En cuanto a lo que se busca lograr con estas interpretaciones, Orihuela señala que ello depende mucho de las preguntas que tenga el médico. “Por ejemplo, cuando he trabajado con cirujanos en concreto ellos querían saber cómo un cirujano aprende cuando realiza una laparoscopía, una endoscopia, una cirugía abierta, un corte de tejido, quieren saber qué está ocurriendo en su cerebro, cómo éste asimila la tarea, evita errores, se mantiene alerta...”

Finalmente, apunta que no es posible hacer neurociencias in vivo sin neuroimágenes: “in vitro sí, pero in vivo si no es con neuroimagen no se puede porque el sensado del sistema nervioso se basa en la neuroimagen. Es un tema precioso porque te obliga a saber un poco de todo”.

ARP