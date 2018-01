Consejero del IEE llama a flexibilizar requisitos para candidatos independientes

Puebla

El Congreso del estado cuenta ya con elementos para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y flexibilizar los requisitos para la participación de los candidatos independientes en las elecciones no sólo con la reciente resolución a favor de Enrique Cárdenas sino con otras resoluciones que “a golpe de sentencia” han indicado que se debe garantizar este derecho a los ciudadanos de forma accesible, afirmó el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), José Luis Martínez López, en entrevista con Milenio.

El pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución en respuesta a un juicio interpuesto por el ex rector de la Universidad de las Américas en la que le concede la razón en dos aspectos: pueden participar como candidatos independientes aquellos que renuncien hasta con un día antes de su registro por esta vía al partido político en el que militan y respecto a que pueden conseguir el apoyo ciudadano mediante firmas sin importar el municipio en que lo hagan.



Al respecto, Martínez López afirmó que el IEE no tiene facultades para no aplicar las disposiciones del citado Código, pues esa es una facultad única del TEPJF por ello en la convocatoria emitida se establecieron los requisitos que el documento, elaborado por el Congreso del estado, indica pues no hacerlo sería caer en una ilegalidad.



A raíz, de la resolución del máximo tribunal en materia electoral se modifican los requisitos y tanto Cárdenas como cualquier otro candidato pueden recabar el apoyo ciudadano en cualquier municipio y podrán participar como candidatos independientes todos aquellos que aún habiendo sido militantes de un partido renuncien al mismo un día antes de haber registrado su intención de participar por esta vía y recordó que el próximo 6 de enero se confirmará quiénes cumplieron con los requisitos para buscar la candidatura independiente.



El consejero, afirmó que la resolución no implica que se haga un cambio en la convocatoria o bien que se retrase el proceso pero, dijo que el precedente sentado por la sentencia del TEPJF debería ser considerado para que los legisladores poblanos flexibilicen los requisitos para futuros procesos electorales, además de que con base en esta otras resoluciones se podría elaborar un reglamento general, de observancia nacional, para el registro de candidatos independientes.





