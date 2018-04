Gobierno actúa para proteger a candidatos, afirma diputado

Puebla

Los candidatos a los diferentes cargos de elección popular pueden acceder a protocolos de seguridad para actuar en medio de una situación que amenace su integridad, en el momento que lo soliciten, accederán a seguridad personal y a la implementación de acciones específicas para estar protegidos, señaló el diputado Francisco Rodríguez Álvarez.

Aseguró que la Secretaría General de Gobierno (SGG) ha realizado su trabajo para atender los llamados de los candidatos que han solicitado seguridad o han denunciado hechos con los que se consideran en riesgo, pero estos deben hacer su parte y presentar los reportes para ser resguardados.

“Creo que la Secretaría General de Gobierno está haciendo lo pertinente en el caso específico de quien ya tuvo una amenaza y una recomendación de un protocolo general para todos, yo creo que a nadie nos cae mal tomar recomendaciones en lo general estando en estos procesos electorales, quien lo solicite de manera particular habrá una propuesta de actuación distinta y quien no lo vea así, que tomen un mínimo de recomendaciones, me parece que son prudentes”, apuntó.

Para el coordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), es de vital importancia que el gobierno del estado atienda todo el territorio, ya que si bien hay zonas en las que se debe poner énfasis por la concentración poblacional, o que son considerados puntos de interés porque se presentan delitos como el robo de combustible, debe haber vigilancia en toda la entidad.

“No puede haber regiones de primera y de segunda, el esfuerzo que hace el gobierno del estado es para contenerlo, los delincuentes no avisan y hay que estar preparados con inteligencia para cerrar el paso. Puebla capital y zona conurbada son de importancia por la cantidad de población, la zona donde se da el robo de hidrocarburos que ahora migra a San Martín y vecindad con Tlaxcala, son algunos puntos de atención”, agregó.

Es preciso mencionar que la Secretaría General de Gobierno anunció que dará seguridad a cuatro candidatas, luego que éstas denunciaran amenazas.





ARP