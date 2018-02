González advierte falta de capacitación para aplicar el nuevo Sistema Penal

Puebla

En México, los delincuentes no salen por el sistema, sino por la falta de capacitación y actualización, alertó Diana Cristal González Obregón, presidenta del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal.

“No es culpa del sistema penal acusatorio. Salen porque no están digitalizadas las bases de datos, ni los procesos de investigación, para que fluya la información. Los delincuentes salen de las cárceles porque no hay capacitación operativa de quienes están a cargo, en los diferentes niveles, del nuevo sistema penal”, apuntó.



La también académica de la California Silicon Valley School of the Law SFO México, abundó que por lo mismo, hay reincidencia. “Hace falta alimentar, digitalizar, automatizar las bases de datos y el sistema de gestión de modo que los operadores, ministerios públicos o policías, tengan en sus manos la información”.



La especialista lamentó que en el país prevalezca un desconocimiento del sistema penal acusatorio que entró en vigor en junio de 2016.



Asimismo, mencionó que el 90 por ciento de los policías le han externado que de poco les sirvió la capacitación que les brindaron, porque ésta se centró sobre la Constitución Mexicana y no en las acciones y hechos a los que se enfrentan a diario.



Añadió que se invirtió mucho en una primera fase, “pero ahora, en la segunda, qué capacitación se le da al que ya está operando el sistema. Se le está repitiendo lo mismo. No se ha diseñado el entrenamiento de acuerdo a perfiles y operadores (...) de igual forma, se dejó de lado la experiencia de los mismos policías”.



Insistió en que se ha descuidado la capacitación para la policía a nivel nacional, además de que carecen de apoyo, “perdemos de vista que ellos también son ciudadanos, padres y madres de familia (...) La policía es el investigador del Ministerio Público. Necesita uniformes, equipo, instrucción en cadena de custodia, en derechos humanos. Esto último sobre todo en cuanto a trato a víctimas. Si no capacitamos de acuerdo a perfiles y operativamente hablando no avanzaremos”.



Finalmente, dijo que no faltan recursos, “falta conciencia objetiva; conocimiento del sistema penal acusatorio. No se conoce y estamos aplicando el viejo sistema, con el nombre del nuevo”.





