Martha Erika Alonso le dice a AMLO que se deje de descalificaciones

Puebla

Al registrarse como precandidata al gobierno de Puebla por Movimiento Ciudadano, partido que forma parte de la coalición "Puebla al Frente", Martha Erika Alonso, hizo un llamado al precandidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejar las descalificaciones y ponerse a actuar.





"Tengo derecho legítimo de estar contendiendo por la gubernatura de mi estado, a mí nadie me ha regalado nada, he trabajado y estoy arriba en las encuestas muy por encima de su candidato (Barbosa), y es gracias al resultado de mi esfuerzo y no de un regalo", contestó ante las declaraciones de AMLO que no merece ser candidata por ser esposa de Rafael Moreno Valle.



En su discurso, Alonso Hidalgo agradeció a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Fernando Morales, y dejó en claro que trabajará de la mano con cada una de las militancia de los partidos que integran la coalición, para conseguir el triunfo.



Por su parte, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado Ranauro, señaló que Martha Erika ganará los debates con las mejores propuestas, minimizando las declaraciones de perfiles en la entidad que se están metiendo con su precandidata con el tema de ser mujer, "con esa fuerza Martha Erika va a diferenciar que la fuerza de las mujeres está en Puebla, y esa fuerza hará ganar el frente en Puebla, y a nivel nacional con Ricardo Anaya a la presidencia de la República".









ARP