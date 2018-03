Catedrático de la Universidad de Quebec imparte conferencia en la UAP

Puebla

Con el objetivo de enriquecer los conocimientos de los alumnos del posgrado en Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, estudiantes y docentes de esta unidad académica asistieron a la conferencia “What is the Historian of Philosophy Talking About. A Normalist Approach”, impartida por Claude Panaccio, profesor emérito de la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá.

Durante la sesión, realizada en el Edificio Arronte de la UAP, se buscó analizar y entender de una manera más profunda los conceptos e ideas de los historiadores de la Filosofía, a través de la interpretación de una serie de textos y conceptos de autores a lo largo del tiempo.

“La Filosofía es una disciplina que tiene la particularidad de ser muy cercana a la Historia y es importante entender qué sucede con los diferentes estudios acerca de la filosofía griega, alemana, de la era medieval, etcétera, de modo que esto nos ayude a resolver problemas de los cuales aún no tenemos las respuestas”, indicó.

ARP