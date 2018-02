El 50% de empresarios reconocen “mordidas”

Puebla

Durante la presentación de una serie de acciones que emprendió el ayuntamiento de Puebla para combatir la corrupción desde la administración pública, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, José Antonio Quintana Gómez, señaló que durante 2017, el 50 por ciento de los empresarios afiliados a la organización reconocieron haber tenido ofrecimientos para resolver alguna situación, mediante actos de corrupción.

Sin embargo, el representante comentó que para acabar con este problema, se requiere de la participación de los ciudadanos y de que los empresarios tengan un comportamiento ético, pues la corrupción existe no sólo en la administración pública.

Quintana Gómez afirmó que los empresarios enfrentan una situación complicada, ya que también el 50 por ciento de los agremiados fueron víctimas de violencia durante el año pasado, por lo que sumados ambos problemas, se constituye un entorno complejo; no obstante, afirmó que las acciones de ayuntamiento pueden ayudar a combatirlas.

“Son indicadores de empresarios afiliados a Coparmex. Prácticamente, el 50 por ciento hemos sufrido algún delito y el 50 por ciento hemos sufrido algún tema de corrupción. Creo que son dos temas sensibles, no son exclusivos de Puebla; cuando ves el indicador en otros estados, estamos parecidos, pero es un tema que hay que seguir atendiendo”, afirmó.

Previamente, durante el acto protocolario del ayuntamiento, Quintana Gómez afirmó: “No podemos seguir siendo parte de esta espiral descendente. No podemos y no queremos seguir siendo parte del problema que tarde o temprano nos llevará al fracaso como sociedad; queremos ser parte de la solución, por eso no bajamos los brazos, no nos sentimos derrotados en esta batalla, al contrario, seguimos trabajando y nos motivamos juntos”.

AMV