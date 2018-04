Esperan banderazo del IEE mil 200 aspirantes

Puebla

Más de mil 200 candidatos a presidencias municipales y diputaciones obtendrán su registro el próximo 20 de abril, cuando el Instituto Electoral del Estado (IEE) dé a conocer las candidaturas que proceden para iniciar campaña el próximo 29 de abril.



Para estas elecciones el número de candidatos se acrecentó si se toma en cuenta que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) postularán cada uno a 243 candidatos, 217 para presidencias municipales y 26 diputaciones.



Estas tres fuerzas políticas a nivel nacional conforman la coalición “Todos por México”, pero al no concretarse una negociación en el estado de Puebla, cada partido designó a sus candidatos. Aunque hasta el momento se desconoce si llevaron a cabo candidaturas comunes, se sabe que tanto Nueva Alianza, como el Partido Verde se encuentran bajo este esquema en al menos 12 municipios.



A las 729 candidaturas que tuvieron que promover el PRI, PVEM y el PANAL, se suman 249 de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).



El convenio de coalición señala que Morena postularía candidatos en 107 municipios, el PT en 55, el PES en 54 ayuntamientos y cada partido designará a su candidato en el municipio de Xicotlán, en esta composición hay 219 candidatos.



En tanto, para las diputaciones 11 corresponden a Morena, siete al PT y seis al PES, en los municipios de Ajalpan y Acatlán cada uno de los partidos postulará a su candidato, con ello se generan 30 candidaturas más.



La alianza “Por Puebla al Frente”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI), presentó un convenio de coalición parcial, con el que de forma diferenciada participarán las fuerzas políticas.



En su caso, no hay claridad sobre la cantidad de candidaturas que tendrá la coalición por el esquema de candidatura común, pero el PAN anunció que designaría en solitario a 101 candidatos, el PRD a 39, Movimiento Ciudadano a 83 y CPP a 110, además de los abanderados de PSI que no ha informado a cuántos postulará en candidatura común y en solitario.



Para las diputaciones, un total de 10 le serán asignadas al PAN, 5 al PRD, 3 a MC y CPP cada uno, y una a PSI, cuatro de los 26 distritos podrán postular cada uno a sus candidatos, eso implica 20 registros más, es decir, un total de 42 postulaciones para este cargo.





ARP