Revela Congreso dificultades para nombramiento de cabildo en Tlacotepec

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, reconoció que hay vacíos legales que llevan a desconocer el procedimiento a seguir para la sustitución del presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Pablo Pérez Maceda, todo su cuerpo de Cabildo y la titular de la Sindicatura, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena destituirlo por incurrir en desacato en un caso de un juicio iniciado por la falta de pago de un predio expropiado por el ayuntamiento.

Explicó que uno de los principales problemas que se enfrenta es que al ser destituido el Cabildo entero no hay un representante del ayuntamiento que tome protesta al nuevo presidente, regidores y titular de la sindicatura pero primero se debe conocer el sentido de la resolución del máximo tribunal del país para conocer si notifica al Congreso del estado, en cuyo caso deberán intervenir, o sólo al ayuntamiento de ese municipio.

Dijo que mientras la notificación ocurre es importante que el gobierno y Congreso trabajen para dar certeza a la población de lo que ocurrirá y en ese proceso no haya ingobernabilidad pero recordó que en tanto no exista una notificación oficial el presidente y el Cabildo siguen en funciones.

Recordó que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inatacable por lo que el ayuntamiento se encuentra imposibilitado de recurrir a alguna instancia legal para intentar revertirla por lo que quedarán sujetos a todos los procedimientos ministeriales que se indiquen en un caso de desacato.

Por su parte, la diputada Susana Riestra Piña, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que en el caso de que los suplentes del edil y de los regidores acepten asumir el cargo el Congreso no intervendría pero si ello no ocurre deberán intervenir como ocurrió en el caso del municipio de Huitzilán de Serdán, donde el presidente municipal fue asesinado su suplente no aceptó el cargo y se tuvo que designar a otra persona.

