A 2 años, sigue la búsqueda de Karla Romero Tezmol

Tlaxcala

El pasado 13 de enero de 2016, se reportó la desaparición de Karla Romero Tezmol, de entonces 11 años de edad, cuando se dirigía a la escuela “Cuauhtémoc” en la comunidad de San Nicolás, en el municipio de San Pablo del Monte, del estado de Tlaxcala. Desde ese día, la familia inició la búsqueda, sin embargo, a dos años del hecho, no se ha obtenido algún indicio que permita la localización de la menor, por lo que exigen un mayor trabajo de las autoridades.

Olga Tezmol Juárez, madre de la menor, señaló que el día de los hechos, alrededor de las 11 horas, se dirigía a la escuela para llevar los alimentos de Karla, pues a esa hora debería “estar en el recreo”.

Comentó que tras arribar al sitio, se le notificó que la menor estaba ausente, por lo que preguntó a compañeros, docentes y directivos, y le fue informado que Karla jamás llegó a la institución.

Desde entonces, comenzó la búsqueda; de inmediato, con familiares, amigos y vecinos se corrió la noticia sobre la desaparición de Karla, por lo que se dio parte a la Policía Municipal. La familia se concentró en su domicilio en la Comunidad de El Cristo, sin embargo, la búsqueda no ha dado resultados.



Niegan la alerta Amber

De acuerdo con la madre de Karla, la familia acudió al Ministerio Público para que iniciaran las acciones de búsqueda, sin embargo, las autoridades pidieron “un lapso de 72 horas para considerar la desaparición de la menor como secuestro, robo o algún otro tipo de delito”.

Tras cumplir el tiempo, la familia acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, con el objetivo de que se activara la Alerta Amber, sin embargo, declaró Tezmol Juárez, ese derecho le fue negado por la entonces titular de la dependencia, Alicia Fragoso Sánchez, por lo que el caso solo quedó registrado como pre alerta durante 21 días.

“Ese tiempo fue suficiente para que mi hija saliera del país o la alejaran de San Pablo del Monte; fue el momento en que las autoridades estatales tenían que haber actuado para buscarla, sin embargo, la respuesta fue nula”, señaló.

La madre manifestó que por más de 24 meses insistió para que la PGJ investigara la desaparición de su hija, a quien supone, sería víctima del delito de trata con fines de explotación sexual.

Inician las investigaciones

Durante la búsqueda de Karla Romero Tezmol, se logró conseguir el video de un particular, el cual fue analizado por la PGJ. La dependencia mostró a la familia el material, en el que “no se registraba nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito”. Sin embargo, los padres de la menor detectaron una anomalía y revisaron la fecha del video, lo cual les permitió detectar que el material no correspondía al día en que Karla desapareció.

“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto no habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, comentó.

Trascendió que la esposa de un familiar de Tenancingo habría sostenido una discusión con la madre de la menor antes de la desaparición, por lo que fue amenazada con “pegarle donde más le doliera”.

Dicha acción fue denunciada, sin embargo, las autoridades respondieron que dicha situación fue investigada y no se determinó que la familia de Tenancingo tuviera nexos con la delincuencia o actividades delictivas, por lo que fue descartada de la línea de investigación.

“Yo denuncié a estos familiares. Le dije a los policías de investigación que esta mujer me amenazó y me dijo que me daría donde más me doliera, sin embargo, no fue prueba suficiente para que ellos los investigaran, actualmente, no sé si continúan viviendo allá”, aseveró.

Falsa noticia sobre su paradero

A pocas horas de haber reportado la desaparición, una denuncia anónima alertó a los familiares que la menor era víctima de explotación sexual en el Hotel Río, ubicado en la calle 14 Poniente y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo con Rocío Tezmol Juárez, tía de la joven, se recibió una llamada donde se aseguró que la menor de 11 años se encontraba secuestrada en dicho hotel.

Por lo anterior, los padres de la menor presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en Puebla para que se iniciara el expediente sobre el caso y fuera atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).

“Sin pensarla y después de haber recibido la llamada, tomé mis cosas y nos fuimos a ese hotel, y nada más de caminar sobre la 14 (Poniente), me quedé sorprendida al ver muchas mujeres de diferentes edades que ejercen la prostitución; sin embargo, al llegar al hotel, no encontramos nada, solo fue una falsa alarma”, lamentó.

Autoridades dejan de buscar a Karla

Después de un año y nueve meses, el pasado 13 de octubre de 2017, la Alerta Amber para la búsqueda de Karla Romero Tezmol fue desactivada, sin que se reportaran indicios que pudieran dar con su paradero; sin embargo, la familia continúa con la búsqueda de la menor, de ahora 13 años de edad.

De acuerdo con la declaración de algunos testigos, la adolescente fue raptada y obligada a subir a un automóvil negro cuando se dirigía a su escuela. La familia buscó evidencias en cámaras de seguridad instaladas en el punto donde la menor habría sido raptada, sin embargo, la PGJ se equivocó en la fecha y borró el material del día cuando Karla fue secuestrada.

Postura de las autoridades estatales

El pasado 11 de enero de 2018, la ahora ex titular de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela, se reunió con la madre de Karla Romero, donde le informó que continuarían las acciones de búsqueda con el apoyo de las instancias federales.

Al cumplirse dos años de la desaparición Karla, el titular de la PGJ, Tito Cervantes Zepeda, informó que una de las principales líneas de investigación es la participación de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual.

El funcionario sostuvo que se trabaja en coordinación con instancias de investigación internacionales para dar con el paradero de la tlaxcalteca.

Asimismo, afirmó que “no es caso cerrado”, en virtud de que “la situación no ha sido fácil, pero tiene que haber certeza en torno a su circunstancia”. En ese tenor, sostuvo: “Tengo la seguridad que está viva y que algún día la vamos a encontrar”.

“Es muy prematuro y, de mi parte, una irresponsabilidad dar datos que mantenemos en la línea de investigación pero el caso ya está en el extranjero, pues podría ser una red internacional o alguien en particular con contactos en el extranjero, pero sí, puede ser”, aseveró.

Cervantes Zepeda afirmó que la PGJ ha aplicado la tecnología más avanzada a su alcance, no obstante, se ha solicitado la colaboración de la Policía Internacional.

Continúan la búsqueda

A dos años de la desaparición de Karla, Olga Tezmol Juárez externó su cansancio, sin embargo, comentó que no se dará por vencida para encontrar a su hija, pues seguirá con la difusión de información para localizarla.

La madre aseguró que se siente decepcionada de las autoridades ante la nula respuesta, ya que hasta el momento no ha recibido avances sobre el trabajo.

“Me han dicho que quisieran tener una bola mágica para saber en qué lugar se encuentra mi hija, y quizá lo entiendo, pero no veo que se muevan y que hagan algún tipo de trabajo para dar avance a la búsqueda de Karlita”, refirió.

Informó que la fundación Red Retoño ofrece asesoría a la familia. A través de una abogada de la asociación, el caso ha llegado ante la Procuraduría General de la Republica.

Miriam Pascual, representante legal de Olga Tezmol, actualmente gestiona una recompensa para quien pueda proporcionar información fidedigna que permita la localización de Karla.

Un mensaje para Karla

“Siempre estoy agradecida con los medios que me han apoyado para difundirte hija. Quiero decirte que si esta información la llegas a ver, quiero que sepas que te quiero mucho y que te estamos esperando acá en la casa, tu papá, tus hermanos y yo. Cuando estés acá en la casa, te vamos abrazar y jamás te vamos a soltar. Te quiero mucho hija, te estamos esperando en la casa”, comentó.

Por último, Olga Tezmol comentó que, por indicaciones de las autoridades federales, no tiene permitido proporcionar números personales, con el fin de evitar extorsiones, sin embargo, solicitó a la ciudadanía que ante cualquier pista sobre el paradero de Karla, se contacte al 01 555 34 64 268 y 01 800 00 85 400.





ARP