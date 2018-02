Apego a las costumbres y ausencia de pasión, influyen en desempleo: Carlos Trejo

Puebla

Para el investigador y docente de la Universidad Anáhuac campus Puebla, Carlos La Bandera Trejo, el apego a las costumbres y la ausencia de pasión y perseverancia influyen en el desempleo, incluidos los que cuentan con alguna carrera universitaria.

“Se debe a dos factores, primario, a la costumbre. Automáticamente me comporto a lo que estoy acostumbrado, no quiero separarme del ambiente, me come (...) secundario, no encontrar pasión y perseverancia (...) los que no se preparan no encuentran en qué ocuparse”, planteó.

Asimismo, cuestionó: “No es cierto que todos los días se promueven vacantes de empleo en los avisos clasificados. Si uno abre un día un diario encuentra propuestas de empleo ¿Sí o no? Si uno mete sus currículums a algunas compañías hay empresas que están buscando trabajo ¿Sí o no? Pero el problema es que no les gusta. Creo que mucho del error es que uno tiene que buscar trabajo o producirlo. Si yo voy a una empresa y les digo quiero apoyarlos en la venta de algún producto les aseguro que de diez empresas con una que me diga que sí y me pongo a vender cosas puedo desarrollarme aunque sea un poco más”.

Apuntó que otro factor que deben de considerar las empresas es que los egresados no forzosamente son expertos en ciertos temas o les debe de gustar.

Recomendó que desde la carrera, los estudiantes deben acercarse a las factorías y empezar a relacionarse. “Se requiere ser un buen estudiante, pero también buscar el camino que uno desea y si no hay que labrarlo”.

Añadió que es cierto que si uno lo cree lo crea. “Si me tengo confianza, va a salir. Si me siento sobrevalorado, lo voy a hacer; pero si no me tengo confianza, no lo voy a hacer”.

Mencionó que también es necesario vincular a las instituciones con vacantes con aquellos que están cesantes “para unir unos con otros”.

El también autor, coach y empresario recordó historias de personas que a los 60 años de edad lograron crear su propia empresa, “pero tiene que salir la intencionalidad y buscar apoyos”.

De igual forma, mencionó que es importante la familia para alcanzar los proyectos, porque “dos personas pueden hacer muchísimo, solos, los seres humanos no estamos para vivir solos, necesitamos a alguien que nos comprenda y nos quiera, nos impulse, se llama el principio de Primaleón”.

