La policía debe atender la demanda de seguridad: Gutiérrez Zúñiga

Puebla

Hoy la sociedad está cansada de ir tocando" tienditas", de presentar su denuncia a un policía y que éste, no de la atención bajo el argumento que no le corresponde, eso no debe darse, porque es momento de enfrentar a la delincuencia con responsabilidad, de ser eficientes en el actuar, señaló el Comisionado de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga.

Al participar en el primer foro de seguridad pública participación ciudadana y regionalismo Tehuacán, subrayó que a seis meses 29 días que tiene de estar asignado en el estado de Puebla, se ha combatido el robo de hidrocarburo y al transporte de carga, en este último intervienen bandas de delincuentes que aún imperan pero muchos han sido detenidos.

Gutiérrez Zúñiga, comentó que durante el periodo que tiene al frente de este cargo, han puesto a disposición de las fiscalizaciones a 933 personas que han cometido algún hecho delictivo; llevan asegurados mil 83 vehículos, 662 con reporte de robo, 255 con transporte de hidrocarburo, asimismo indicó que han recuperado un millón 195 mil 93 litros de hidrocarburo, además de inhabilitar 284 Tomás clandestinas.





ARP