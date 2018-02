Carrillo Canán: pionero en México de la teoría de medios

Puebla

Formado en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Libre de Berlín, Alberto Carrillo Canán se ha consolidado como un referente en la estética de medios en nuestro país.

Su formación multidisciplinaria en áreas como Matemáticas, Economía, política y Filosofía se ha cristalizado en la publicación de decenas de artículos, conferencias nacionales e internacionales, capítulos de libro, libros y dirección de investigaciones. Adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, el académico es Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005, dada la amplitud, calidad e internacionalización de su trabajo. Asimismo, es miembro de la International Association for Aesthetics y The International Institute for Hermeneutics, además de fundador y chair de la Society for Media and Phenomenology (SPM).

“El medio es el mensaje” es uno de los postulados más célebres de Marshall McLuhan, teórico canadiense considerado uno de los fundadores de los estudios sobre medios. No obstante, para el doctor Alberto Carrillo Canán, esta aseveración generalmente es tomada a la ligera. El investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, docente de la Maestría en Estética y Arte, es uno de los pocos académicos del país que estudia los medios desde una perspectiva filosófica.

“Todos los medios tienen una influencia radical sobre la forma de existir, pero no es nada más porque vivamos de manera diferente, sino porque, como un efecto de los medios, realmente empezamos a pensar de manera distinta sin darnos cuenta”, explica. Para evidenciar el alcance de dicha afirmación, propone un ejemplo que a primera vista podría considerarse simple: los anticonceptivos. “¿Qué han generado los anticonceptivos? El paso del sexo procreativo al recreativo. ¿Qué significa eso? Una actitud completamente diferente en la relación entre mujeres y hombres”.

TE RECOMENDAMOS: Las TIC, con importante papel para desarrollo de la investigación.

Al respecto, indica que “los medios” no son únicamente los canales de comunicación masiva cotidianos como la televisión o el radio, sino cualquier tecnología. Las implicaciones que la introducción de anticonceptivos acarreó a la sociedad moderna, además de incidir en las relaciones interpersonales entre ambos sexos, impacta de forma profunda en el imaginario colectivo al modificar la forma en cómo se percibe la sexualidad. De acuerdo con el especialista, el imaginario colectivo no es consciente del alcance de esta modificación concentrada en la banalización de la sexualidad, la cual en todas las sociedades anteriores tenía una seriedad que ahora resulta inimaginable.

El interés del director y fundador de la Sociedad de Fenomenología y Medios por esta clase de investigaciones surgió después de su asistencia a un evento fundacional de la SPM en California en 1998. Asimismo, su fuerte formación en Filosofía lo ha llevado a realizar estudios sobre estética de medios, tanto los tradicionales como emergentes.

Ha publicado más de 10 libros como autor y editor, entre los cuales se encuentran Kant y la obra de arte (2013), Fotografía, cine, juegos digitales y narratividad. Estudios sobre la sensibilidad novomediática (2013) y Arte y Filosofía, Ensayos (2005). Así mismo, ha dirigido proyectos financiados por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1998, año en el que ingresó al Nivel I del SNI.

AMV