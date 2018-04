En inicio de campañas, candidatos al gobierno ofrecen hacer una mejor Puebla

Puebla

Los cinco candidatos al gobierno del estado, Martha Erika Alonso Hidalgo, de Por Puebla al Frente; Luis Miguel Barbosa Huerta, de Juntos Haremos Historia; Enrique Doger Guerrero del PRI; Alejandro Romero Carreto, de Nueva Alianza; y Michel Chaín Carrillo, del PVWM, iniciaron campañas con ofrecimientos de hacer una mejor Puebla a partir de aumentar servicios de salud, impulsar la competitividad del estado, mejorar condiciones de empleos y reforzar las medidas de seguridad.



Por la mañana del domingo, Martha Erika Alonso, candidata de la coalición Por Puebla al Frente a la gubernatura, recibió el apoyo de los integrantes del Consejo Taxista de Puebla en la explanada del estadio Cuauhtémoc donde se comprometió a revisar las propuestas para mejorar la movilidad en la entidad.



Cerca del mediodía, Alonso Hidalgo se trasladó a su natal Tecamachalco donde inició de manera formal su campaña con la presencia del candidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.



La abanderada del PAN, PRD, MC, PSI y Compromiso por Puebla se comprometió al establecimiento de estancias infantiles para el cuidado de los menores poblanos; a los jóvenes les ofreció que contarán con transporte gratuito e Internet en todas las plazas públicas.



Por su parte, el candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, aseguró que el dinero del pueblo se aplicará con honestidad y se comprometió a que habrá medicinas en todos los centros de salud.



De forma adicional, Anaya Cortés advirtió que el ex gobernador Mario Marín hizo una alianza con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, quien hoy postula al senado a su hombre más cercano en alusión a Alejandro Armenta.



Aseguró que el López Obrador violento que todos conocían ya regresó, y está contagiando a sus seguidores, por lo que no es casualidad que cada vez se registren más expresiones de violencia en torno a su proyecto.





Ofrece Barbosa combatir la corrupción



La mañana del domingo, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que su gobierno combatirá la corrupción, por lo que fortalecerá el Sistema Estatal Anticorrupción.



Durante su arranque de campaña en San Pedro Museo de Arte de la capital poblana, Barbosa huerta sentenció que van a buscar que los órganos constitucionales y legales sean autónomos e independientes.



Dijo que su gobierno se caracterizará por atender las necesidades de toda la población, aseguró que su administración estará encaminada a que todos los poblanos “tengan lo suficiente” y ofreció un gabinete con personas que sean originarias y habitantes de Puebla.





Doger ofrece recuperar Puebla



Por su parte, el candidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Doger Guerrero, acompañado por el líder nacional tricolor, Enrique Ochoa Reza, ofreció recuperar a Puebla para los poblanos, para ello aseguró que su gobierno se enfocará en acciones en materia de seguridad, economía, desarrollo regional y educación, así como salud.



Ante militantes y simpatizantes en el Centro de Convenciones, subrayó que a los poblanos les indigna la inseguridad que golpea a las familias; se pronunció en contra de la concesión dela agua potable y de la continuidad del proyecto político encabezado por el PAN.



“Garantizarles que regresará la seguridad, el combate a la corrupción, que se acabará la concesión del agua que tanto ha dañado a la gente de Puebla, el agua no debe ser negocio.



Por su parte, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, fustigó contra quienes traicionaron al tricolor y minimizó las encuestas que ponen al PRI en tercer lugar de las preferencias electorales, tanto a nivel estatal como en el nacional, ya que éstas carecen de credibilidad.





Promete candidato de Nueva Alianza defender derechos de los maestros



Por su parte, en un salón social del sur de la capital, el candidato de Nueva Alianza, Alejandro Romero Carreto, ofreció defender los derechos de los trabajadores de la educación con políticas públicas que sean complementarias a la Reforma Educativa.



Señaló que Nueva Alianza cuenta con uno de los elementos más importantes para el desarrollo de un estado y de un país, la educación.



Tras reconocer que no es maestro, Romero Carreto aseguró que representará al gremio con su candidatura. “Con políticas públicas reales vamos a defender los derechos de los maestros, con políticas públicas reales vamos a defender su seguridad social, nadie por ningún motivo debe vulnerar la seguridad social que ustedes se han ganado y por supuesto vamos a buscar la seguridad salarial”, expresó.





Puebla ya no quiere a los políticos de siempre



El candidato a gobernador por el PVEM, Michel Chaín Carrillo, acompañado por el dirigente estatal, Juan Pablo Kuri, y la abanderada a la presidenta municipal de la capital, Paola Migoya, aseguró que la entidad “ya no quiere pan con lo mismo, ni queremos al PRI con sus mentiras de siempre, ni a un Barbosa que secuestre a Puebla”.



En su visita por Agua Santa, Chaín Carrillo sostuvo que “los políticos de siempre” no han cumplido sus promesas de mejorar los servicios públicos y dar seguridad pública a las familias, por lo que “ya es tiempo de comenzar a hacer las cosas diferentes”.





ARP