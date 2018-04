Piden en Tehuacán "botones de alerta" contra la inseguridad

Tehuacán, Puebla

El Consejo Ciudadano de Seguridad, Honor y Justicia de esta ciudad, buscará reactivar la estrategia de botones de alerta, que se promovió el año pasado, debido a que es el centro de la ciudad donde se requiere de dispositivos para alertar sobre la comisión de delitos, señaló el presidente de este organismo, Rubén Huitrón López.

Este proyecto que fue iniciado el año pasado por el diputado Mario Rincón y que no tuvo mayor seguimiento en esta ciudad, motivo por el cual los comerciantes de esta zona no mostraron interés en participar en un programa del cual no recibieron capacitación, ni mayor información. Ahora se busca retomarlo y darle seguimiento para que logre resultados como se han tenido en otros municipios de la entidad, donde incluso ha causado que se reduzca la cantidad de ilícitos cometidos a locales fijos.

Señaló que la propuesta no era mala simplemente que debía hacerse más funcional y adaptarse a las necesidades de cada comercio, debido a que no todos cuentan con una conexión a internet o a una computadora para trabajar con la plataforma preestablecida, mientras que otros más podrían tener aplicaciones en sus celulares que servirían para ese tipo de intervenciones.

Expresó que la delincuencia es un fenómeno que viene a la alza en todos los sentidos, esto respaldado por las cifras que se han dado a conocer a ese Consejo así como al Observatorio Ciudadano Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, quien señala que ha incrementado los diferentes tipos de delitos.

La implementación de estos botones será en primera instancia para los comercios y de manera paulatina se distribuirán entre los ciudadanos e incluso se tomarán diversas estrategias para darles usos más diferenciados.

Huitrón López reconoció que hasta el momento, en la ciudad no se ha llegado a los extremos de implementar medidas restrictivas para la población como en otros lugares del país e incluso del estado, donde se recomienda a la ciudadanía no transitar a partir de determinada hora por el peligro que esto representa, por eso es importante seguir previniendo los delitos que se han incrementado de manera considerable como son robo a transeúntes, casa habitación, automóviles y asaltos.

Esperan que con el trabajo que se haga en materia preventiva, se vea una reducción de los delitos cometidos en el centro de la ciudad, que es donde ocurre la mayoría de los ilícitos y resultado de ello, se tiene una mayor presencia de elementos recorriendo las calles.





ARP