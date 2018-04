Rechaza Barbosa relación de Morena con Marín Torres

Puebla

El hecho de vincular a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el marinismo es parte de la guerra sucia porque la coalición "Juntos Haremos Historia" es puntera en las encuestas, afirmó el candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta.



En entrevista, sostuvo que confía en Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, porque tienen una convicción de trabajar con Morena, sin embrago, no hay una relación con el ex gobernador Mario Marín, quien está amenazado, porque si participa en el proceso electoral lo enviarán a la cárcel.



"Es falso que tengamos un acuerdo de colaboración política entre el marinismo y Morena, ninguna relación, más allá del origen priista de dos candidatos tan importantes como Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, a los que respeto mucho y considero con una plena convicción acá en Morena. No hay ninguna vinculación y para Miguel Barbosa los gobiernos más desastrosos en la historia de Puebla son Mario Marín y Moreno Valle", apuntó.



En entrevista previa a su ponencia sobre corrupción en la Universidad Iberoamericana, Barbosa también dio a conocer que antes que inicie la campaña presentará su declaración 3 de 3, aunque reiteró su desconfianza en el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).









ARP