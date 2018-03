Asesinato de precandidato tiene tintes políticos: Morena

Puebla

El secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Figueroa Ibarra, dijo en rueda de prensa que el asesinato de su precandidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Varela Martínez, tiene un "claro contenido político".

Además, recordó que con este, suman 19 homicidios cometidos contra militantes del partido en todo el país desde 2015.



Dijo que el partido no tiene elementos para responsabilizar a persona alguna u organización del crimen, pero sostiene que en Santa Clara Ocoyucan se vive un clima de tensión política incluso desde antes que comenzara el proceso electoral y de ello es en parte responsable Antorcha Campesina, que ha mantenido una fuerte presencia en la zona por décadas, pero enfatizó que ello no implica que haya alguna relación con el crimen.



En el partido, añadió, no tenían información de que Varela Martínez hubiese recibido amenazas o enfrentara una situación de riesgo generada por su activismo político y tampoco tienen información del lugar donde acudió ayer antes de fuese asesinado, las primeras horas del jueves en las inmediaciones de su hogar.



Sin embargo, señaló que se perfilaba como el candidato de Morena a la presidencia municipal y asegura que tenía amplias posibilidades de triunfo dado que desde hace por lo menos cuatro años mantenía una fuerte actividad política en la región como militante de Morena.



Pidió a la Fiscalía General del Estado que durante las investigaciones no sean capturados “chivos expiatorios” por actuar con premura, pero la exigencia del partido será que se castigue a los responsables y que no haya simulación de parte de las autoridades pues considera que no existen elementos para pensar que fue un crimen relacionado con la violencia común.





ARP