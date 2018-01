Dedicarán al café Fiesta de la Candelaria en Xicotepec

Puebla

Prestadores de servicios turísticos, artesanos y promotores culturales que se organizaron para la promoción regional de la Fiesta de la Candelaria en Xicotepec criticaron que el ayuntamiento solamente contribuyó al festejo con los permisos para la ocupación de los espacios públicos.

Un grupo de habitantes del Pueblo Mágico de Xicotepec, salió a los medios de comunicación para hacer la promoción del programa con motivo de la Fiesta de la Candelaria que se celebra en el “Cuarto Sector” -división geográfica religiosa- de la cabecera municipal.

Los habitantes de la localidad decidieron establecer un programa como “iniciativa ciudadana” y obtuvieron del ayuntamiento encabezado por Juan Carlos Valderrábano sólo los permisos, en cambio decidieron no hacer reclamos y dijeron que aun así se agradece a las autoridades municipales su contribución.

Explicaron que uno de los objetivos es revalorar la cafeticultura en Xicotepec, como parte del patrimonio cultural, y exponerlo por lo que habrá muestras artesanales con productos derivados del aromático y de la planta.

Señalaron que habrá concursos tradicionales como carreras cargando un quintal -57.5 kilogramos- de café, concurso de despulpe de café, entre otros.

Añadieron que habrá un taller de “Arte Latte” con el fin de aprender las nuevas formas de decoración de café y de su preparación con un barista, y pruebas con la presencia de un catador.

A pregunta expresa descartaron que el evento sea un programa financiado por algún aspirante a algún cargo de elección popular y aseguraron que hasta el momento no se ha acercado alguien que ofrezca pagar la fiesta con fines de promoción política.

Detallaron que aún no existe un presupuesto del costo de la fiesta, pero dijeron que no sería elevado porque hay muchas personas sumadas que están aportando su tiempo y disponibilidad a realizar actividades con el fin de que no lesione su economía.

Estimaron que hay unas 50 personas sumadas a la organización y que participaran en la logística contemplada para dos días de fiesta, 3 y 4 de febrero.

