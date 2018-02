Recuerda Martha Erika que gobierno del PRI dejó corrupción

Puebla

En su cuarto día de registro como precandidata al gobierno de Puebla por la coalición "Puebla al Frente", esta vez ante el PSI, Martha Erika Alonso Hidalgo dijo que hoy en día los ciudadanos del estado, han recuperado el orgullo de ser poblanos, tarea que reconoció no fue fácil.

Expuso que lamentablemente la administración del ex mandatario priista, Mario Marín solo dejó corrupción en la entidad, "no podemos dejar que la gente que no trabajo quiera regresar".

Alonso Hidalgo, apuntó que no permitirá que gente que no conoce su estado quiera gobernar Puebla, porque realmente no conoce las necesidades de cada demarcación.

"Quiero decirles a cada uno y trasmitan a cada uno de sus amigos, que les digan que Martha Erika Alonso no les va a fallar. Soy una mujer que tengo la fortuna de conocer mi estado completo, y le he dado no una no dos, más de tres veces vueltas a mi estado", apuntó.

Mientras, el presidente estatal de PSI, Carlos Navarro señaló que el partido que encabeza ha luchado para darle espacios a las mujeres, recordando que en la elección de 2013 fue el primer partido que le dio oportunidad a las plantillas integradas de mujeres, "y hoy tenemos muchas regidoras, y muchas mujeres en posiciones importantes".

Agregó que se siente admirado por el trabajo que ha emprendido Alonso Hidalgo en el estado, a favor de todos los grupos vulnerables.

"Tener una mujer luchadora e incansable, por eso les pregunto a más mujeres, ustedes jalan", apuntó.

Quecholac, Tecamachalco, Huaquechula, Tlatlauqui, Amozoc, Palmar de Bravo, fueron algunos de los municipios que se hicieron presentes en el evento, a través de simpatizantes y militantes del PSI.





ARP