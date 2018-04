Activan protocolo de seguridad para 15 candidatos

Puebla

A lo largo del proceso electoral local y federal, 15 candidatos han solicitado seguridad al gobierno del estado como medida preventiva para realizar actividades proselitistas, en los diferentes casos, la autoridad procede conforme al análisis de la petición y los probables riesgos que pueda correr cada aspirante a un cargo.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano señaló que 10 de los candidatos a los que se les han otorgado medidas de protección son aspirantes a presidencias municipales, dos a diputados locales, dos a la gubernatura y uno a senador.

“Tenemos dos candidatos al gobierno del estado, una candidata y un candidato que están usando los protocolos de seguridad y un tercero no lo ha solicitado, tenemos una candidata a senadora con protocolo de seguridad, tenemos do candidatos a diputados locales y 10 candidatos a presidentes municipales. Pero no se trata de decir que sólo quieren el protocolo, tienen que presentar argumentos de cómo, cuándo y dónde, en qué condiciones, asunto que valoramos y los apoyamos de manera inmediata cuando se requiere”, dijo.

Diódoro Carrasco negó que algún grupo delictivo pudiera desestabilizar el proceso electoral o ponerlo en riesgo, sin embargo, desde la Secretaría General de Gobierno se trabaja para que estos comicios se lleven a cabo de manera pacífica.

También mencionó que se mantienen las reuniones con los órganos electorales, tanto locales como nacionales, para analizar los calendarios de actividades y atender las demandas que puedan tener en materia de seguridad, sobre todo, para detectar zonas donde se puedan presentar conflictos.

“Hicimos un ejercicio y detectamos cuatro puntos de particular atención, uno, donde se presentaron conflictos políticos; dos, donde hay mayor incidencia delictiva en delitos de alto impacto; donde hubo linchamientos; y donde se han registrado conflictos en algún momento de los procesos electorales”, dijo tras mencionar que por ello se ha reforzado la seguridad en 31 municipios.

En la entidad, 15 candidatos han solicitado hacer uso de los protocolos de seguridad, brindados por el estado, durante sus campañas: @JesusMoralesRdzpic.twitter.com/npBH70mfOr

— Seguridad Pública Puebla (@SSP_Puebla) 30 de abril de 2018



AMV