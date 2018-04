Transporte público de Tehuacán incumple con servicio

Tehuacán, Puebla

Solo el 10% de las unidades de transporte público como taxi atiende a las personas con discapacidad, mientras que las unidades colectivas se niegan a realizar traslados; muchos conductores detienen su recorrido a una distancia considerable evitando que puedan ser abordadas, denunció el representante de la Asociación Derribando Barreras, Jaziel Balderas Cruz.

Una de las principales quejas que se tienen, dijo que es contra los conductores de taxis que están en la calle 5 oriente, cerca de una terminal de autobuses, donde los automóviles de alquiler están designados principalmente para el servicio de pasajeros que llegan a esta ciudad y que buscan trasladarse a través de estos vehículos, de los cuales los operadores no les proporcionan el traslado a personas con discapacidad a pesar de justificar que es un trayecto corto y que pagarán completa la tarifa porque saben que no hay descuentos ni consideraciones para ellos, pese a ésto, no los llevan y la gente se ve obligada a buscar este servicio en sitios más distantes.

En el caso de las colectivas, indicó que la mayoría de estas no les permiten el ascenso, al justificar que llevan el tiempo contado y de tener retrasos, los supervisores de ruta les sancionan económicamente, esto se da a pesar de que tengan que ayudar a alguna persona con capacidades diferentes, este tipo de irregularidades dijo, no hay ante quien denunciar en esta ciudad donde no hay un responsable de regular el transporte.

Otro de los puntos que mencionó, es que en esta ciudad no hay un transporte adecuado para el traslado de personas que están en sillas de ruedas, en comparación con otros lugares como Puebla, Ciudad de México y Guadalajara, donde han observado avances en materia de inclusión en el transporte público.

Saben que como parte de las complejidades que a diario viven, es el desplazamiento en zonas urbanas a hospitales u otros lugares, donde requieren acudir con frecuencia a donde deben trasladarse “rodando”, porque ni las banquetas son las adecuadas, hay desniveles que complican su movilidad, así como la existencia de postes u otros objetos que interfieren en el espacio de tránsito y que ellos no son capaces de esquivar.

Balderas Cruz, señaló que han hecho peticiones a las áreas de grupos vulnerables, en quienes ven desinterés en mantener una política de inclusión y respeto a las personas que se desplazan principalmente en sillas de ruedas.





