Timbiriche se presentará en Acrópolis con todos sus integrantes

Puebla

A pesar que el cantante mexicano Diego Schoening fuera operado de emergencia el pasado 4 de abril a causa de una oclusión intestinal, se confirmó su presencia en el concierto que ofrecerá la banda Timbiriche el pŕoximo sábado en el centro de espectáculos Acrópolis, adonde retornarán luego de que se presentaran el pasado 16 de noviembre.

"Vienen con su alineación completa. No va a faltar ninguno de sus integrantes. En el caso de Diego ya confirmó, según me dio a conocer el mánager del grupo, quien me explicó que por indicación médica deberá evitar los movimientos bruscos sobre el escenario", señaló el empresario Gustavo Ferreyro.

Rechazó que se tenga contemplado sustituir a este elemento.

Aunque no descartó que pueda registrarse alguna sorpresa, esto a pesar de que se rechazó la presentación de un telonero, "por la falta de tiempo para que cubriera los ensayos".

Insistió en que Diego Schoening, quien se unió a la banda en junio pasado para celebrar los 35 años de su debut, estará en forma y realizará las coreografías sin problema alguno.

Anunció que para el próximo 14 de abril a partir de las 21:00 horas, está conformada la participación de Erik Rubín, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra y Sasha Sökol, quienes se reunieron nuevamente como una misma banda para cumplir con la gira a la que han titulado "Juntos", que representará su tercer reencuentro.

Dio a conocer que además de la Ciudad de México, Puebla es la única ciudad en la que la agrupación mexicana regresará en tan poco tiempo, gracias al gran recibimiento que tuvieron por parte de los poblanos en su evento de noviembre pasado, donde casi lograron el lleno.

"Estamos muy contentos de poder regresar con el concierto de Timbiriche a Puebla, es la única vez que repiten ciudad en poco tiempo", dijo.

Asimismo, descartó que la presentación pueda sufrir alguna afectación por coincidir con los espectáculos de la Feria de Puebla. Ese mismo día participará en el palenque Ninel Conde.

"Puebla es una ciudad muy grande por lo que puede albergar dos eventos de forma simultánea".

Respecto al próximo concierto adelantó que será un show similar al que realizaron en noviembre pasado.

Aunque agregó que tiene conocimiento que habrá algunas variaciones en los arreglos y la inclusión de por lo menos dos nuevos temas.

Informó que todas las localidades, excepto el Tercer Nivel, tendrán 30 por ciento de descuento, así como tres meses sin intereses al realizar la compra.

Finalmente, adelantó que alista de dos a tres conciertos más para la ciudad de Puebla, mismos que dará a conocer tras la firma con los respectivos artistas.





ARP