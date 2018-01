Roscas de Reyes serán 7% más caras por alza en insumos

Puebla

Panaderos aplicaron un ajuste al costo de la Rosca de Reyes de 7 por ciento, debido al encarecimiento de insumos como harinas, energéticos, huevo y levaduras, informó el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla (Upmipan), Juan Pérez Martínez.

A su vez, indicó que el costo de la rosca chica tradicional oscilará entre los 40 a 80 pesos, la mediana se venderá en 150 pesos, mientras que la grande llegó a los 250 pesos.

En el caso de las roscas grandes rellenas de mermelada, queso con zarzamora, nuez, almendras, crema de avellana y chocolate el costo alcanzará los 320 pesos.

El líder panadero indicó que los principales insumos para la elaboración de la rosca repuntaron de manera significativa entre diciembre y los primeros días de este año, al grado que el bulto de azúcar llegó a los 820 pesos, el huevo aumentó de 27 a 30 pesos por kilogramo, mientras que un bulto de harina se vende en 380 pesos.

De ahí que los pequeños industriales del pan ajustaron el costo de la rosca, y aun así estimó que las ventas repunten en un 80 por ciento.

No obstante, reconoció que las familias redujeron su poder de compra en comparación con años anteriores, pues ahora consumen roscas pequeñas o medianas y ya no de tamaño grande, pero no pierden la tradición.

La Upmipan realizará la Feria de la Rosca de Reyes a partir del 4 de enero en el Jardín Dolores ubicado sobre el bulevar Héroes 5 de Mayo esquina con 8 Oriente y un segundo punto en 5 Oriente y 4 Sur, donde los agremiados esperan comercializar 10 mil roscas.

Por último, el dirigente consideró que a inicios del mes de febrero podría aplicarse un incremento de 50 centavos al pan de dulce que actualmente cuesta 4.50 pesos, debido a los ajustes en diversos insumos, mientras que el precio del pan salado, torta y bolillo, se mantendrán sin cambios.

AMV