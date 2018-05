Reúne 30 mil firmas movimiento "AMLO sí, Barbosa no" en Puebla

Puebla

El movimiento "AMLO sí, Barbosa no" ya reunió 30 mil de las 200 mil firmas para solicitar la revocación de la candidatura de Luis Miguel Barbosa, abanderado de Morena para el gobierno del estado.



En conferencia de medios, Violeta Lagunes Viveros, quien encabeza el movimiento contra Barbosa, sostuvo que la misma coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador solicitó un voto de castigo contra Miguel Barbosa y el resto de los candidatos que no representen la ideología de Morena.



Lagunes Viveros, presentó un video en el que Tatiana Clouthier señala que en Puebla la designación se dio por encuestas que favorecieron a Barbosa, pero había otros perfiles interesantes que pudieron representar mejor a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Al final, Violeta Lagunes señaló que Barbosa no va a ser gobernador porque existe un gran rechazo hacia su persona, en ese sentido, pidió voto de castigo para el candidato a la gubernatura y apoyar a López Obrador para que se convierta en presidente de la República.





ARP