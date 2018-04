Renuevan licencia diputados que participan en proceso electoral

Puebla

A poco más de un mes para que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, nueve diputados que participan en el proceso electoral renovaron su licencia por un periodo menor a 30 días para que sus escaños no sean ocupados por los suplentes, de continuar con esta temporalidad en la solicitud de ausencia, el pleno iniciaría el próximo 1 de junio con 31 diputados.



El artículo 31 del Reglamento Interior del Congreso del Estado señala que la suplencia de un diputado sólo procede cuando éste solicite licencia por más de 30 días, una vez que el pleno o la Comisión Permanente autorice el permiso, podrá llamar al sustituto y hasta entonces éste podrá cobrar la dieta del legislador, que es de 55 mil pesos mensuales.



El mes pasado, 17 de los 41 diputados solicitaron su licencia para participar en el proceso electoral, pero sólo seis lo hicieron por un periodo mayor a 30 días y se llamó a sus suplentes para rendir protesta; los otros 11 se ausentarán por menos de un mes y tendrá la posibilidad de volver a su cargo cuando acabe la campaña.



Este lunes, durante la sesión de la Comisión Permanente, renovaron su licencia los legisladores locales y candidatos a diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) Salvador Escobedo Zoletto, Víctor León Castañeda y Rocío Aguilar Nava; los abanderados de “Por México al Frente” por Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, Maiella Gómez Maldonado y Rosalio Zanatta Vidaurri; así como la aspirante a la alcaldía de Teziutlán por el blanquiazul, Corona Salazar Álvarez.



Así también, la candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo, Lizeth Sánchez García; la aspirante a senadora del Partido Verde, Geraldine González Cervantes y la primera posición en la planilla del Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Puebla, Silvia Tanús Osorio.



En los próximos días, los diputados Mario Rincón González del PAN y Julián Peña Hidalgo, simpatizante de Movimiento de Regeneración Nacional, tendrán que presentar su oficio para renovar su licencia menor a 30 días o por un periodo mayor para llamar a sus suplentes a rendir protesta en el cargo.



Durante la sesión de la Comisión Permanente, el legislador sustituto de Sergio Salomón Céspedes, Javier Aquino Limón, informó que no asumirá el cargo por motivos de trabajo, por lo que su escaño quedará vacío, según explicó el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Rodríguez Álvarez.



“Queda vacía esa curul, hay una normatividad que si fuese seis meses antes de terminar la legislatura habría obligatoriedad de convocar a elección, en este caso como estamos a menor tiempo de su salida se queda vacía”, apuntó.



El coordinador de diputados del PAN también anunció que el Congreso de Puebla está en la disposición de votar de manera inmediata la iniciativa para eliminar el fuero a los funcionarios, propuesta que aseguró, no fue impulsada por los partidos ante la coyuntura electoral y una vez que se haga el cambio de legislación a nivel federal podrá aplicarse en la entidad.









