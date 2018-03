Puebla, de los estados que no han tipificado violencia política

Puebla

El estado de Puebla cuenta con una Guía para Prevenir y Atender la Violencia Política de Género, pero no se establece como tipo penal esta conducta, en ese sentido se debe tipificar desde la legislación federal para que aplique en todas las entidades, coincidieron consejeras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Durante su presentación en el Conversatorio de Violencia Política de Género, la consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE), Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo señaló que el lenguaje sexista, la exclusión de reuniones o participaciones y hasta las agresiones físicas configuran violencia política de género.

“Un tema recurrente es que no hay mujeres que quieran participar, te dicen que no las dejan sus esposos, entonces ese es un tema de violencia política porque no se respeta ese principio constitucional que tenemos las mujeres para poder participar en la arena pública”, dijo.

En su intervención, la consejera del OPLE de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda, detalló que sólo hay cuatro entidades que tienen tipificada la violencia política de género, además de la mencionada se encuentran también Oaxaca, estado de México y Ciudad de México.

Para Veracruz, se contemplan sanciones como la negativa o cancelación de registro, multas que van de 10 a 197 Unidades de Medida y Actualización, también de 2 a 6 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de acciones.

En su momento, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo señaló que la violencia política se presenta en distintos periodos, en precampaña con la presión para que las mujeres declinen a su registro, en intercampaña con guerra sucia para desprestigiarlas y ésta continúa en campaña con ataques, refirió que las personas del sexo femenino también son empleadas para cometer infracciones como la compra y coacción del voto.

