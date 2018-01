Promueven recompensa para dar con el paradero de Karla

Tlaxcala

Abogados encargados de la representación legal sobre el caso “Karla”, actualmente promueven ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) la autorización de un presupuesto para ofrecerle a la población una recompensa a quien de información de manera anónima sobre el paradero de la menor.

A dos años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, quien se sabe fue vista por última vez cuando se dirigía a la escuela Cuauhtémoc de la comunidad de San Nicolás y que según testigos fue raptada en un carro color negro, la madre de la menor Olga Romero Tezmol no ha cerrado el paso en la búsqueda.

Además informó que gracias al apoyo de la fundación a través de su abogada Miriam Pascual, han mantenido contacto con autoridades federales para continuar con los trabajos y uno de ellos es la gestión de una recompensa.

“No descansaré, a veces me siento cansada pero no rendida y voy a buscar por todos lados hasta encontrarla, no puedo hablar mal de la gente que me ha tendido la mano, yo siento que mi hija está viva y que dentro de muy poquito la vamos a encontrar”, aseveró.

Por ultimo pidió a la Secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela, y al Procurador de justicia del Estado, Tito Cervantes Zapeda, sensibilidad y respaldo para no darle carpetazo a este caso y no ser en el futuro una estadística más.

AMV