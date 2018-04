Piden trabajadores de VW incremento salarial de 10 al 12%

Puebla

Este domingo se llevaron a cabo las primeras asambleas para determinar las peticiones que se realizarán durante la revisión contractual de Volkswagen, en los primeros encuentros con la base trabajadora, se sugirió un incremento salarial del 10 al 12 por ciento, informó Rey David García Avendaño, líder del sindicato de la planta armadora.



“Fueron las cuatro primeras asambleas en un marco de respeto y de buen ambiente laboral, hubo propuestas, unos compañeros dicen que el 10 por ciento sería lo justo a solicitar, otros compañeros que el 12 por ciento, pero nos faltan las otras cuatro asambleas que son la próxima semana y entonces ahí cerramos, promediamos la solicitud y podremos saber cuál es el porcentaje a solicitar en la próxima revisión”, apuntó.



El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), explicó que todavía restan cuatro asambleas más con los trabajadores para determinar las peticiones en la revisión contractual, sin embargo, se espera que el incremento sea igual o mayor al índice inflacionario para mitigar la pérdida del poder adquisitivo.



“Recordemos que el índice inflacionario es clave para determinar los aumentos, me puedo equivocar, pero creo que el índice inflacionario al día de hoy está al 6 por ciento, entonces la justa medida que aplicaría sería la recuperación del poder adquisitivo de ese indicador que tiene el INEGI, pero no nos aventuramos a comentar un porcentaje que no podemos cumplir, yo creo que nos esperamos al resultado de las otras cuatro asambleas”, resaltó.



Rey David García mencionó que a las cuatro primeras asambleas entre los trabajadores asistieron entre 3 mil y 3 mil 500 empleados, la otra mitad será consultada el próximo domingo y así el Sitiavw determinará el porcentaje en el aumento salarial y también en cuanto a prestaciones en caso que el personal sindicalizado lo sugiera.



En los próximos meses se llevará a cabo la revisión contractual, que debe tener un resolutivo antes del sábado 18 de agosto a las 11 de la mañana, para cuando se emplazó a huelga.





ARP