PRONTO, sin impedimento legal en Tlaxcala

Tlaxcala

A unos días de haberse registrado la retención de unidades y operadores de la plataforma de transporte alternativo PRONTO, donde elementos antimotines replegaron la protesta pacífica que se realizó frente a la Coordinación Estatal de Seguridad (CES), el abogado defensor Israel Calva, reprochó a las autoridades estatales la ausencia de leyes que les impida operar libremente.

Dijo que esta empresa está conformada por un grupo de tlaxcaltecas emprendedores que buscan ofrecer mejores servicios de transporte y generar empleos a través de su operación en la entidad.

Citó al Artículo 5 constitucional donde señala que cada ciudadano tiene la libertad y facultad de laborar para generar ingresos económicos en cualquier actividad legal y no de manera ilícita.

Por lo que solicitó al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodríguez Roldán, dejar de emprender acciones en contra de este gremio y dijo, “se equivoca al incluirlo en la ley estatal que regula el transporte público”.

A través de una entrevista, aclaró que la operación de transporte público no tiene comparación mínima con la particular, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y adelantó que no hay leyes que le impidan seguir trabajando de manera normal al no existir un marco normativo y mientras no haya tal documento no se les puede restringir ofrecer el servicio.

“Le pedimos a las autoridades a que nos dejen seguir con nuestro trabajo y que se dediquen a conformar un marco normativo para que de esta manera estemos considerados, pero mientras no pueden restringir nuestro funcionamiento”, precisó.

Sin embargo, cabe hacer mención que fue el mismo titular de la SECTE quien aseveró que se mantiene laborando fuera de la ley y que mientras no haya regulación sometiéndose a los lineamientos de la dependencia no podrán operar libremente.

AMV