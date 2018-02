PEMEX promete sanear arroyos contaminados

Puebla

Con la promesa de PEMEX de iniciar de inmediato el saneamiento de dos arroyos contaminados por derrames de hidrocarburo y abastecer con pipas de agua las necesidades de los habitantes de al menos cuatro comunidades de Francisco Z. Mena que resultaron afectadas, se levantó el bloqueo de caminos a los vehículos de la ex paraestatal.

Poco más de 72 horas después de que pobladores de El Coyolito, Benito Juárez, Huitzilac y Las Balsas cerraron el paso a los camiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que laboran en el campo Humapa, se presentaron al lugar ejecutivos de la empresa para llegar a un acuerdo con los inconformes y con el alcalde Víctor Vargas García.

De acuerdo con el edil, aunque la protesta concluyó cuando PEMEX se comprometió a iniciar de inmediato el saneamiento del arroyo Huitzilac y el de Cerro del Mirado, así como de dotar de agua apta para el consumo humano a unas 3 mil personas que están afectadas desde hace 15 días por la contaminación de los cauces, el bloqueo podría reanudarse en cualquier momento si la empresa vuelve a incumplir.

Vargas García explicó que ésta no es la primera ocasión en que petróleo u otras sustancias similares dañan los suelos y el agua de la demarcación, al contrario, los derrames son constantes por la falta de mantenimiento a las instalaciones petroleras y en este caso, dijo, hasta por medio de oficios se advirtió a la empresa de los daños que había en la tubería de la plataforma, pero no hizo nada por prevenir una fuga como la que se presentó.

TE RECOMENDAMOS: Cierran paso a camiones de PEMEX tras afectaciones por derrames.

Indicó que el accidente se registró en la tubería que va a la planta de separación del pozo Humapa II que lleva hidrocarburo desde diversos pozos que están en el municipio que gobierna, por lo que se derramaron “varios miles de litros de petróleo crudo” en los arroyos.

“La gente saca agua de estos arroyos para abastecer a sus hogares, ese es el mayor daño que ya se confirmó incluso por personal de la Secretaría de Salud del estado que tomó muestras del vital líquido y la consideró no apta para el consumo humano. Hay contaminación al 100 por ciento”, explicó.

PEMEX se comprometió, dijo, a hacer la limpieza de los arroyos y también a llevar a las comunidades pipas con agua para que realicen sus actividades cotidianas sin riesgo pero saben, comentó, que el derrame llegó también a la comunidad de Maravillas en el municipio de Tihuatlán, en Veracruz.

“Las leyes dicen que el que contamina paga y nosotros estaremos pendientes de que la empresa lo haga. A PEMEX le habíamos advertido desde hace más de tres meses que existía esta fuga e hizo caso omiso. No hicieron caso. Yo lo sustento con oficios, con fotografías y no hicieron las reparaciones y esta situación afectó a muchos pobladores”, añadió el alcalde de Francisco Z. Mena.

Además aprovechó para advertir a los pobladores que no se dejen engañar por personas que sólo quieren aprovechar la situación con fines políticos “como el ex presidente Gustavo Gómez que anda engañando a la gente y dice que les dará 20 mil pesos por personas, que él ya habló con PEMEX. Yo les pido que no se dejen engañar porque sólo quiere hacer un revoltijo con la política”.

AMV