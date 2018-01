Niega Lozano operación a favor de candidatos poblanos

Puebla

El senador Javier Lozano Alarcón quien la semana pasada renunció al Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse al equipo de campaña del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, acudió al informe del gobernador Antonio Gali Fayad en el Congreso del estado y al finalizar dijo sentir aprecio por el tricolor y sus políticos de Puebla.

Dijo que no va a “operar” en favor de los candidatos del blanquiazul en Puebla porque estará concentrado en sus tareas en la Ciudad de México en favor de la campaña priista, además de que continuará que en sus labores como “senador independiente”.

Se le preguntó si pedirá una disculpa pública a los priistas de Puebla por los señalamientos que hizo durante la pasada campaña a gobernador donde trabajó en favor de Acción Nacional, como lo han solicitado algunos integrantes de este partido político y dijo que no lo hará porque esos señalamientos se hicieron al “calor” de la contienda electoral.

“Tanto como disculpas no, es un asunto que todos debemos entender siendo políticos profesionales que en el calor de una campaña política, en la contienda, en los contrastes, en los debates pues se hacen y dicen muchas cosas y hay que entenderlo como tal, en ese contexto”.



Además, dijo sentir aprecio por los priistas poblanos y afirmó que incluso ya se conversó con algunos de ellos: “ yo le tengo aprecio y lo saben porque además es algo conocido que yo llevo pues una amistad de mucho tiempo, de hace muchos años, conozco a Blanca Alcalá, a Jorge Estefan, de tal manera que no es un asunto personal sino que es una cuestión que debemos entender en el contexto de una campaña política, la propia Silvia Tanús, me topé con ella, estuvimos platicando largo no hay un tema personal”.



Finalmente, afirmó que está trabajando en la campaña de José Antonio Meade por invitación de éste y eso por eso que se sumó a la campaña: “Lo lamento mucho, respeto mucho su posición, su forma de pensar, lo que opinen sobre mi llegada pero yo recibí una invitación muy generosa del precandidato Pepe Meade y de verdad que yo vengo a sumar no a restar, así que en ese sentido la fiesta completamente en paz”.





